¡Ø¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ÙÂçºåËüÇî¤ò¡È¹õ»úÁí³ç¡É¤â¡ÖÃ¯¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤ËËüÇîÈãÈ½¤·¤Æ¤¿¤Î¡©¡×»ëÄ°¼Ôº¤ÏÇ
¡¡10·î12ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ÎÆâÍÆ¤¬ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Ï13Æü¤ËÊÄËë¤ò·Þ¤¨¤ë¡¢2025Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤¬¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡ÖÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ËüÇî¤ÎÀßÈ÷¤äÈ÷ÉÊ¤¬¥ê¥æ¡¼¥¹ÉÊ¤È¤·¤ÆÊü½Ð¤µ¤ì¡¢°ìÉô¤ÏÀìÍÑ¤Î¥µ¥¤¥È¤Ç¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥óÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢Ì¤»ÈÍÑ¥Á¥±¥Ã¥È¤ò»ý»²¤¹¤ë¤È°ìÉô¤Î°û¿©Å¹¤¬³ä°ú¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò»Ï¤á¤ë¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Ê¤É¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢ËüÇî¤Î³µÍ×¤¬280²¯±ß¤Î¹õ»ú¤Ë¤Ê¤ë¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢·úÀßÈñ2350²¯±ß¡¢·ÙÈ÷Èñ250²¯±ß¤Ï½ü¤¯¤È¾ò·ï¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÏÂÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ØÉáÄÌ¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤òº¹¤·°ú¤¤¤Æ¹õ»ú¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Á¤ã¤¦¤ó¡©¡Ù¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ò¤¤¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡¤µ¤é¤ËÈÖÁÈ¤Ç¤Ï°ãÏÂ´¶¤Î¤¢¤ë¤ä¤ê¤È¤ê¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡ÖÏÂÅÄ¤µ¤ó¤¬½Ð±é¼Ô¤ÎÃæ¤ÇËüÇî¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¿Í¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢·Ý¿Í¤Î¤µ¤ä¹á¤µ¤ó¤È¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¥À¥Ç¥£¤µ¤ó¤¬¼ê¤ò¤¢¤²¤ë¤â¡¢¤ª¾Ð¤¤¤Î»Å»ö¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÏÂÅÄ¤µ¤ó¤â¡¢ËüÇî²ñ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¤µ¤ó¤ÞPEACEFUL PARK 2025¡Ù¤Ø»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤Î»ÜÀß¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤½¤¦¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢½Ð±é¼Ô¤ÎÃæ¤ÇËüÇî¤Ë´ÑµÒ¤È¤·¤ÆË¬¤ì¤¿¿Í´Ö¤¬Ã¯¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¡È»´¾õ¡É¤Ë¡¢X¾å¤Ç¤Ï
¡ÔÃ¯¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤ËËüÇîÈãÈ½¤·¤Æ¤¿¤Î¡©¡Õ
¡¡¤È¤¤¤Ã¤¿ÈãÈ½¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿À¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤ëÍýÍ³¤òÊüÁ÷ºî²È¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö¤Ê¤Ë¤·¤í¡Ø¤ª¤Þ¤«¤»¡Ù¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤µ¤ó¤¶¤óÂçºåËüÇî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÈãÈ½Åª¤Ê¥È¡¼¥ó¤Ï¤¢¤Þ¤êÂ¿¤¯¤Ê¤¯¡¢¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡ÈËüÇî¥¢¥²¡É¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð4·î27Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥¤¡¼¥¯¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤ª½Ð¤«¤±¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤ÆËüÇî¤òÂçÆÃ½¸¡£²ñ¾ì¤«¤é¤ÎÃæ·Ñ¤â¶´¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇËüÇî¤òÂçÆÃ½¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢·ë²ÌÅª¤ËÃ¯¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ø¤ÎÀâÆÀÎÏ¤ò·ç¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡ÂçºåËüÇî¤Ë¤Ï¹ñÀÇ¤âÅê²¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤â¤Á¤í¤ó¹Ô¤«¤Ê¤¤¿Í¤â´Þ¤á¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ëÅÀ¤Ç¸¡¾Ú¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢Ç®¿´¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤ë¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê°ì¿Í¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÃ¯¤«¤·¤éÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¤Ï¤¿¤·¤ÆÂçºåËüÇî¤ÏÂçÀ®¸ù¤À¤Ã¤¿¤Î¤«ÈÝ¤«¡£¸·¤·¤¤¸¡¾Ú¤Ï¤³¤ì¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£