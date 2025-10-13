¡Ö¤³¤ó¤Ê¤·¤ó¤É¤¤»Å»ö¤òÂ³¤±¤ë¤Î¤Ï¤â¤¦ÌµÍý¡×¡È¹âÇ¯¼ý¤ò¼Î¤Æ¤Æ¡ÉÂç¼ê³°»ñ·Ï¶ä¹Ô¤òÂà¿¦¢ª¡ÈÆüËÜ¿Í½é¤Î¥Ý¡¼¥«¡¼À¤³¦½÷²¦¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²¬ËÜ»íºÚ¤¬¸ì¤ë¡¢ÂçÃÀ¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¥Á¥§¥ó¥¸¤ò¤·¤¿ÍýÍ³
¡Ò¡ÖËèÄ«4»þ¤Ë½Ð¼Ò¡×¡Ö²ñ¼Ò¤Î¥È¥¤¥ì¤Ç²¾Ì²¤¹¤ë¤³¤È¤â¡Ä¡×¹âÇ¯¼ý¤ÎÂç¼ê³°»ñ·Ï¶ä¹Ô¤Ç10Ç¯Æ¯¤¤¤¿¡ÈµþÂçÂ´¤Î¥Ý¡¼¥«¡¼À¤³¦½÷²¦¡É²¬ËÜ»íºÚ¤¬ÌÀ¤«¤¹¡¢²ñ¼Ò°÷»þÂå¤Î²á¹ó¤ÊÆü¡¹¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡¥Ý¡¼¥«¡¼¤ÎÀ¤³¦Åª¤ÊÂç²ñ¡ÖWSOP Ladies Championship¡×¤Ç2024Ç¯¤ËÆüËÜ¿Í½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢2025Ç¯¤Ë¤Ï2Ï¢ÇÆ¤È¤¤¤¦¡ÈÎò»ËÅª²÷µó¡É¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡¢¥Ý¡¼¥«¡¼¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î²¬ËÜ»íºÚ¤µ¤ó¡£
¡ÚÈþ²èÁü¡ÛÆ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥ï¥ó¥Ô»Ñ¤¬Èþ¤·¤¹¤®¤ë¡Ä²¬ËÜ»íºÚ¤µ¤ó¤Î¡ÈÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤ò¸«¤ë¡Ê¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Ë
¡¡2024Ç¯¤Î½éÍ¥¾¡»þ¤Ë¤ÏÆüËÜ±ß¤ÇÌó2500Ëü±ß¡¢2025Ç¯¤Î2Ï¢ÇÆÃ£À®»þ¤Ë¤ÏÌó2700Ëü±ß¤Î¾Þ¶â¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Î³ÍÆÀ¾Þ¶âÁí³Û¤ÏÌó1²¯6000Ëü±ß¤Ë¤âµÚ¤Ö¡£
¡¡²¬ËÜ¤µ¤ó¤ÏµþÅÔÂç³Ø¹©³ØÉô·úÃÛ³Ø²Ê¤òÂ´¶È¸å¡¢³°»ñ·Ï¤ÎÂç¼êÅê»ñ¶ä¹Ô¤Ç10Ç¯´ÖÆ¯¤¡¢¥Ý¡¼¥«¡¼¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ËÅ¾¿È¤·¤¿¡£²ñ¼Ò°÷»þÂå¤Ë¤ÏÇ¯¼ý2000Ëü±ß°Ê¾å¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Èà½÷¤Ï¡¢¤Ê¤¼°ÂÄê¤·¤¿»Å»ö¤È¼ýÆþ¤ò¼êÊü¤¹¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤«¡£²¬ËÜ¤µ¤ó¤¬¹Í¤¨¤ë¥Ý¡¼¥«¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÊÁ´3²ó¤Î3²óÌÜ¡¿1²óÌÜ¤«¤éÆÉ¤à¡Ë
²¬ËÜ»íºÚ¤µ¤ó¡¡©»Ö¿åÎ´¡¿Ê¸éº½Õ½©
»Å»ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢Ä«¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È¥Ý¡¼¥«¡¼¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â
¡½¡½¸½ºß¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ý¡¼¥«¡¼¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
²¬ËÜ»íºÚ¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢²¬ËÜ¡Ë¡¡ºÇ¶á¤Ï¤«¤Ê¤ê¸¦µæ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢YouTube¤änote¤Ë¤â¼Á¤ÎÎÉ¤¤¶µºà¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÇÊÙ¶¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤¢¤È¤Ï¡¢¿ô³ØÅª¤ËºÇÅ¬¤ÊÀïÎ¬¤ò·×»»¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥½¥Õ¥È¡Ö¥½¥ë¥Ð¡¼¡×¤â¤è¤¯³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¶¯¤¤Êý¤Ë¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢ÊÙ¶¯²ñ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤À¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ý¡¼¥«¡¼¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¿Í¤ËÊ¹¤¤¤¿¤êÊÙ¶¯²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤ËÄñ¹³¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©
²¬ËÜ¡¡º£¤â¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¶ì¼ê¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò¾å²ó¤ë¤¯¤é¤¤¥Ý¡¼¥«¡¼¤¬¾å¼ê¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¡¢²ñ¼Ò°÷¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¼ñÌ£¤Ç¥Ý¡¼¥«¡¼¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
²¬ËÜ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤Ï¡¢»Å»ö°Ê³°¤Î»þ´Ö¤ò¤Û¤Ü¥Ý¡¼¥«¡¼¤ËÈñ¤ä¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Ê¿Æü¤ÏÄ«8»þ¤Ë½Ð¼Ò¤·¤ÆÌë7»þ¤¯¤é¤¤¤Þ¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÄ«¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È¥Ý¡¼¥«¡¼¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»Å»ö¤¬¤Ê¤¤Æü¤Ï¡¢1ÆüÃæ¥Ý¡¼¥«¡¼¡£¤È¤Ë¤«¤¯¥Ý¡¼¥«¡¼¤¬³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢¿²¤ë»þ´Ö¤¹¤éÀË¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÀ¸³è¤ò3Ç¯¤¯¤é¤¤Â³¤±¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö²¿¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×µëÎÁ¤Î¹â¤¤³°»ñ·Ï¤Î²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¥ï¥±
¡½¡½²ñ¼Ò°÷»þÂå¤«¤é¡¢³¤³°¤ÎÂç²ñ¤Ë¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
²¬ËÜ¡¡¥Ý¡¼¥«¡¼¤ò»Ï¤á¤Æ1Ç¯È¾¸å¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ï³¤³°¤ÎÂç²ñ¤Ë½Ð¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£»²²ÃÈñ¤À¤±¤Ç¤âÆüËÜ±ß¤Ç°Â¤¯¤Æ10Ëü±ß°Ê¾å¡¢¹â¤¤¤È100Ëü±ß°Ê¾å¤¹¤ëÂç²ñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¤ª¶â¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ÖµëÎÁ¤Î¹â¤¤²ñ¼Ò¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤ë·èÃÇ¤ò¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¤¤¦¿´¶¤ÎÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
²¬ËÜ¡¡¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¡Ö¤·¤ó¤É¤¤»Å»ö¤ò10Ç¯¤â´èÄ¥¤Ã¤ÆÂ³¤±¤¿¤«¤é¡¢¤½¤í¤½¤í¤¤¤¤¤«¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡£ÀµÄ¾¡¢Åö»þ¤Ï²¿¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½²¿¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
²¬ËÜ¡¡Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ª¶â¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Ë¤ÏÆ¯¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤ª¶â¤Î¤¿¤á¤Ë¤³¤ó¤Ê¤Ë¤·¤ó¤É¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿ÍÀ¸¤Ã¤Æ¤É¤¦¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡¢¤³¤ó¤Ê¤·¤ó¤É¤¤»þ´Ö¤Ë¿ÍÀ¸¤ÎÂçÈ¾¤òÈñ¤ä¤¹¤Ù¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¡Ö¤¿¤À¥Ý¡¼¥«¡¼¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤°ì¿´¤À¤Ã¤¿¡×²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤ë¤³¤È¤ËÉÔ°Â¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿
¡½¡½¥Ý¡¼¥«¡¼¤ò»Ï¤á¤¿¤³¤È¤Ç»Å»ö¤ä¿ÍÀ¸¤ËÂÐ¤¹¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
²¬ËÜ¡¡¥Ý¡¼¥«¡¼¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë³Ú¤·¤¤¤È»×¤¨¤ë½Ö´Ö¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ã»¤¤¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¤½¤¦»×¤¨¤ë¤â¤Î¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¹¬±¿¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¼«Ê¬¤¬³Ú¤·¤¤¤È»×¤¨¤ë¤â¤Î¤Ë»þ´Ö¤ò»È¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡©
²¬ËÜ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°Ê¾å¡¢¤·¤ó¤É¤¤»Å»ö¤òÂ³¤±¤ë¤Î¤Ï¤â¤¦ÌµÍý¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤Ç¤â¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¥Ý¡¼¥«¡¼¤ÇÀ¸·×¤òÎ©¤Æ¤é¤ì¤ëÊÝ¾Ú¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÉÔ°Â¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
²¬ËÜ¡¡¤¿¤À¥Ý¡¼¥«¡¼¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤°ì¿´¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀµÄ¾¡¢²¿¤â¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤Ë¤â¤·¥Ý¡¼¥«¡¼¤¬¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤«Ãù¶â¤¬¿Ô¤¤Æ¤â¡¢10Ç¯´Ö³°»ñ·Ï¤ÎÅê»ñ¶ä¹Ô¤ÇÆ¯¤¤¤¿¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤É¤³¤«¤ËºÆ½¢¿¦¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½³ØÀ¸»þÂå¤Ï¤´Î¾¿Æ¤¬¸·¤·¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤Æ¥Ý¡¼¥«¡¼¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤ó¤ÊÈ¿±þ¤Ç¤·¤¿¤«¡©
²¬ËÜ¡¡¼¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤Îº¢¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Äê¿¦¤Ë½¢¤«¤º¤Ë¥Ý¡¼¥«¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¡ÖÎÉ¤¤¤³¤È¡×¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£
¡¡¤À¤«¤éÎ¾¿Æ¤ËÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤ÊÂç²ñ¤ÇÎÉ¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¡Ö¥Ý¡¼¥«¡¼¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤±¤ë¡×¤È¼«¿®¤¬¤Ä¤¤¤¿»þ¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÁ°¤«¤éµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£º£¤Ï»ä¤Î³èÆ°¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡Ö¾ï¤Ë³Ú¤·¤¤¡×¡Ö¹¥¤¤Ê¤³¤È¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤ë¤Ã¤Æ¹¬¤»¡×Âà¿¦¤·¤Æ¤«¤é¤Î½¼¼Â¤·¤¿À¸³è
¡½¡½Âà¿¦¤·¤Æ¤«¤é¤ÎÀ¸³è¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
²¬ËÜ¡¡¾ï¤Ë³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£»î¹ç¤ËÉé¤±¤Æ¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ë¤±¤É¡¢¹¥¤¤Ê¤³¤È¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤ë¤Ã¤Æ¡¢¼Â¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤â¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£
¡¡Æ¨¤ì¤è¤¦¤È»×¤¨¤Ð¤¤¤Ä¤Ç¤â¤½¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤«¤éÆ¨¤ì¤é¤ì¤ë¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤ä¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤è¤Ã¤Ý¤É¹¥¤¤Ç³Ú¤·¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¡½¡½¥Ý¡¼¥«¡¼¤Î¤É¤ó¤ÊÉôÊ¬¤¬¡¢²¬ËÜ¤µ¤ó¤ò¤½¤³¤Þ¤Ç¼æ¤¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
²¬ËÜ¡¡¥Ý¡¼¥«¡¼¤Ï¡¢¥¹¥¥ë¤È¥á¥ó¥¿¥ë¤È±¿¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÀäÌ¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤¯¤éÊÙ¶¯¤·¤Æ¤â¤¤ê¤¬¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡¢±ü¤¬¿¼¤¤¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢È¾Ê¬¼å¤¯¤é¤¤¤Ï±¿¤Ç·ë²Ì¤¬º¸±¦¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤É¤¦¤Ë¤â¤Ç¤¤Ê¤¤Í×ÁÇ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤â¤É¤«¤·¤¤¤«¤é¤³¤½³Ú¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡Ö´ª¤À¤±¤Ç¾¡Éé¤·¤Æ¡¢Éé¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤¬·ë¹½¤¤¤ë¡×¥Ý¡¼¥«¡¼¤Ë¤ª¤±¤ë¥á¥ó¥¿¥ë¤Î½ÅÍ×À
¡½¡½¥á¥ó¥¿¥ë¤Ï¤É¤¦´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
²¬ËÜ¡¡¥Ý¡¼¥«¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¼«Ê¬¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤¬Íð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤¦¾ìÌÌ¤Ë¤è¤¯Áø¶ø¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¥Ý¡¼¥«¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥Ã¥º¡Ê³ÎÎ¨¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼¡¤Î¼ê¤òÈ½ÃÇ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥ª¥Ã¥º¤Î·×»»¼«ÂÎ¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÆñ¤·¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¥ª¥Ã¥º¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤«¤¤¤±¤½¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦´ª¤À¤±¤Ç¾¡Éé¤·¤Æ¡¢Éé¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤¬·ë¹½¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ã¤Æ·ë¶É¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤ÎÌäÂê¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½¥á¥ó¥¿¥ë¤¬Íð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢ÎäÀÅ¤ÊÈ½ÃÇ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¡£
²¬ËÜ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤ä¥á¥ó¥¿¥ë¤Î¾õÂÖ¤òµÒ´ÑÅª¤ËÈ½ÃÇ¤Ç¤¤ë¿Í¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¶¯¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤â¤Ã¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¸µ¡¹¥á¥ó¥¿¥ë¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÆÃ¤Ë¶¯¤¤¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¸µ¡¹¥á¥ó¥¿¥ë¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤ò¼«³Ð¤·¤ÆÂÐ½èË¡¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ì¤Ð¡¢Àï¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½²¬ËÜ¤µ¤ó¤Ï¼«Ê¬¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤ò¤É¤¦Ê¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
²¬ËÜ¡¡»ä¤Ï¤â¤È¤â¤È¤¹¤´¤¯¥Æ¥£¥ë¥È¡Ê´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤¬Íð¤ì¤ë¤³¤È¡Ë¤·¤ä¤¹¤¤¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢¤¹¤°¥Æ¥£¥ë¥È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±ÊÙ¶¯¤·¤Æ¥×¥ì¥¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¼«¿®¤ò»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¤½¤â¤½¤â¼«Ê¬¤¬°µÅÝÅª¤Ë¥¨¥Ã¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¡ÊÍÍø¤Ê¾õ¶·¤Ç¡Ë°Â¿´¤·¤Æ¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼«Ê¬¤¬¥Æ¥£¥ë¥È¤·¤ä¤¹¤¤¥¿¥¤¥×¤À¤ÈÇ§¼±¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤Þ¤ºÂç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢»î¹çÃæ¤Ï¥á¥ó¥¿¥ë¤¬Íð¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
²¬ËÜ¡¡¥á¥ó¥¿¥ë¤¬Íð¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¸¶°ø¤ò°ìÃ¶¥á¥â¤Ë½ñ¤½Ð¤·¤Æ¡¢¡Ö»ä¡¢¤³¤ì¤Ç¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤Ã¤ÆµÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡¥Ý¡¼¥«¡¼¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¥×¥ì¥¤¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Î¤Ï¥²¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Î10¡Á20¡ó¤¯¤é¤¤¤Î»þ´Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï»Ä¤ê¤Î»þ´Ö¤ò»È¤Ã¤Æ¥á¥ó¥¿¥ë¤òÀ°¤¨¤¿¤ê¡¢Â¾¤Î¿Í¤ÎÀïÎ¬¤ò´Ñ»¡¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÅÁÀâ¤òºî¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¡Ä¥Ý¡¼¥«¡¼¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¤Ç2Ï¢ÇÆ¤·¤¿»þ¤Î¿´¶
¡½¡½¤½¤¦¤¤¤¦¹ÔÆ°¤¬WSOP¤Î¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹ÉôÌç¤Î2Ï¢ÇÆ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Í¥¾¡¤·¤¿»þ¤Î¿´¶¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©
²¬ËÜ¡¡´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¼êÊü¤·¤Ë¡Ö¼«Ê¬´èÄ¥¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£Àè¤Û¤É¤âÏÃ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ý¡¼¥«¡¼¤Î¾¡ÇÔ¤Ï¡¢È¾Ê¬¤Ï¡Ö±¿¡×¤¬·è¤á¤ë¤Î¤Ç¡£¤À¤«¤é¡¢¡Ö±¿¤¬Ì£Êý¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½±¿¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¶¯¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢2Ï¢ÇÆ¤Ï¤«¤Ê¤ê¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡©
²¬ËÜ¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£2Ï¢ÇÆ¤Ã¤Æ¡¢1²óÍ¥¾¡¤¹¤ë¤³¤È¤Î²¿½½ÇÜ¡¢²¿É´ÇÜ¤È¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Îã¤¨¤Ð¡¢1000¿Íµ¬ÌÏ¤Î¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë³ÎÎ¨¤Ï¡¢Ã±½ã·×»»¤Ç1000Ê¬¤Î1¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤ò2²óÏ¢Â³¤Ç¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢³ÎÎ¨ÏÀ¤Ç¤¤¤¦¤È100ËüÊ¬¤Î1¤Î½ÐÍè»ö¤Ç¤¹¡£¤¤¤¯¤é¥¹¥¥ë¤È·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤½¤Î³ÎÎ¨¤ò¾¯¤·¤·¤«¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤À¤«¤éº£²ó¤Î2Ï¢ÇÆ¤Ï¡¢¥Ý¡¼¥«¡¼³¦¤Ç¤Ï¡ÖÅÁÀâ¤òºî¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢WSOP¤Î²ñ¾ì¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¢¤Î²¬ËÜ¤µ¤ó¤À¤è¤Í¡©¡×¤È¤è¤¯À¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£À¤³¦¤Î¥Ý¡¼¥«¡¼¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ï¡¢±¿¤Î¶¯¤µ¤â´Þ¤á¤Æ»ä¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡£
¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÃËÀ¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¤À¤³¦¡×
¡½¡½¸½ºß¤Ï³¤³°¤ÈÆüËÜ¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ëÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
²¬ËÜ¡¡Ç¯´Ö¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤Ï³¤³°¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦³ÆÃÏ¤Ç¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ°ÜÆ°¤·¤Æ¡¢Âç²ñ¤¬¤Ê¤¤»þ´ü¤ËÆüËÜ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ëÀ¸³è¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡ºÇ¶á¤ÏÆüËÜ¤Ç¤Î»Å»ö¤âÁý¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¢¤Þ¤ê»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±ÆüËÜ¤Ë¤¤¤ë»þ¤ÏÊÙ¶¯¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤è¤êÊÙ¶¯¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÊý¤¬°µÅÝÅª¤Ë¹¥¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥Ý¡¼¥«¡¼¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤Ê¤¤¡©
²¬ËÜ¡¡JOPT¤È¤¤¤¦¹ñÆâ¤ÎÂç²ñ¤Î¤ß»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½SNS¤äYouTube¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ºÇ¶á¤Ï¥Ý¡¼¥«¡¼¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²¬ËÜ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ý¡¼¥«¡¼¤Î¥×¥ì¥¤¿Í¸ý¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢½÷À¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤â¾¯¤·¤º¤ÄÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Ï¡Ö²¬ËÜ¤µ¤ó¤Î³èÌö¤ò¸«¤Æ¥Ý¡¼¥«¡¼¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë½÷À¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÃËÀ¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¤À¤³¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È½÷À¤¬³èÌö¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¡¢¤È¡£»ä¤¬¤½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Î1¤Ä¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¸÷±É¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö¢þ¢þ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤ÍýÍ³
¡½¡½WSOP¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹ÉôÌç¡¢3Ï¢ÇÆ¤Ø¤Î´üÂÔ¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
²¬ËÜ¡¡ÀµÄ¾¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢Á´¤¯¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¡Ö¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¼ÂÎÏ¤À¤±¤Ç¾¡¤Æ¤ë¡×¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥Ý¡¼¥«¡¼¤ÎËÜ¼Á¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡²¿ÅÙ¤â¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ý¡¼¥«¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤â±¿¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡£¤½¤ÎÉÔ³Î¼ÂÀ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¥Ý¡¼¥«¡¼¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤À¤«¤é»ä¤Ï¡¢¡Ö3Ï¢ÇÆ¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤â¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤é¤ì¤ë¼«Ê¬¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤¬¡¢¥Ý¡¼¥«¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ë»ä¤Ê¤ê¤Î·É°Õ¤Î¼¨¤·Êý¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢²¬ËÜ¤µ¤ó¤¬¡Ö±¿¡×¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
²¬ËÜ¡¡¥Ý¡¼¥«¡¼¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é¡¢¡Ö±¿¡×¤È¤¤¤¦Í×ÁÇ¤È¸þ¤¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£°ÊÁ°¤Ï¡Ö±¿¤Ê¤ó¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢º£¤ÏÆü¡¹¤Î¹ÔÆ°¤ä¿´¤Î»ý¤ÁÊý¤¬¡¢½ä¤ê½ä¤Ã¤Æ±¿¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡WSOP¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹ÉôÌç¤Ç2Ï¢ÇÆ¤Ç¤¤¿¤Î¤â¡¢È¾Ê¬¤Ï±¿¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£Î¢¤òÊÖ¤»¤Ð¡¢»ä¤Ï¤½¤ì¤À¤±±¿¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤Ã¤¿¤é¤Ê¤ª¤µ¤é¡¢¤½¤Î±¿¤ÎÎÉ¤µ¤òÌµÂÌ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤¿Àè¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡©
²¬ËÜ¡¡±¿¤ÎÍ×ÁÇ¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¡Ö¢þ¢þ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¡×¤Î¤è¤¦¤Ë·ë²Ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÌÜÉ¸¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤¨¤Æ¸À¤¦¤Ê¤é¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¡¢»²²ÃÈñ¤¬¿ôÉ´Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¥È¥ê¥È¥ó¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÄ¶¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÂç²ñ¤Ç¤â¾¡Éé¤Ç¤¤ë¼ÂÎÏ¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¸¦ïÓ¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸ý¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£
»£±Æ¡á»Ö¿åÎ´¡¿Ê¸éº½Õ½©
