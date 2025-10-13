巨人が前米大リーグ・ヤンキース傘下３Ａの前田健太投手（３７）の獲得調査を行うことが１２日、分かった。今季はオリオールズへ移籍した菅野智之投手（３６）の穴を埋めることができず、終盤には故障者が続出して先発投手不足に悩まされた。来季のＶ奪回へ層を厚くするべく、日米通算１６５勝を誇る右腕の獲得を検討する方針だ。

目指してきたリーグ連覇、日本一奪回の道は途絶えたが、巨人は来季の巻き返しを図るため、すぐさまオフの補強へと着手していく構えだ。その中で、今季の懸案となっていた先発投手の補強について、百戦錬磨の右腕の獲得へと動き出す。

ＤｅＮＡに連敗して敗退が決まったＣＳファーストＳ第２戦の直後、オフの先発補強について「そのあたりは、もう一回じっくり話をしながらやります」と吉村編成本部長。今季はエースとして期待した戸郷の不調に加え、グリフィン、赤星らの故障離脱と終盤は先発の駒不足に悩まされた。

一方で前田も今季は苦しいシーズンを過ごし、５月にタイガースの４０人枠から外れた後はカブス、ヤンキースとマイナー契約。９月には「（２３年オフにタイガースと）２年契約をした時に、これを終えたら帰ろうと思っていた」と来季は日本球界復帰の意向を示した。

その上で、球団は前田が２１年の右肘のトミー・ジョン手術から復調傾向にあり、メジャーでの１０年間や日本代表としての豊富な経験も含めて評価。菅野に変わる精神的支柱として、戸郷や山崎と先発の一角を担う戦力としてリストアップした。

巨人には同学年である田中将、坂本がチームメートとして在籍する環境も、１１年ぶりの日本復帰となる前田にとってプラス要素。『巨人・マエケン』が誕生となるか、今後の動向が注目される。

◆前田 健太（まえだ・けんた）１９８８年４月１１日生まれ、３７歳。大阪府出身。右投げ右打ち。投手。ＰＬ学園から０６年度高校生ドラフト１巡目で広島入団。１２年４月６日・ＤｅＮＡ戦でノーヒットノーラン。１６年にポスティングシステムを利用しドジャースと契約。２０年ツインズ、２４年タイガースへ移籍。２５年途中にカブスやヤンキースとマイナー契約。最優秀防御率３回（１０・１２〜１３年）、最多勝（１０年）、最多奪三振２回（１０〜１１年）、沢村賞（１０年）。１５年プレミア１２日本代表。