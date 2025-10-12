ÀÐ¶¶µ®ÌÀ¡¡9¥«·î¤Ö¤êSNS¹¹¿·¡¡¿©Æ»¤¬¤ó¡¢°öÆ¬¤¬¤óÊ»È¯¤Ç³èÆ°µÙ»ßÃæ¡¡¥ï¥ó¥Õ¡¼´¿´î¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡¿©Æ»¤¬¤ó¤È°öÆ¬¤¬¤ó¤òÊ»È¯¤·¤Æ·ÝÇ½³èÆ°µÙ»ßÃæ¤Î¡Ö¤È¤ó¤Í¤ë¤º¡×ÀÐ¶¶µ®ÌÀ(63)¤¬12Æü¡¢º£Ç¯1·î2Æü°ÊÍè¡¢Ìó9¥«·î¤Ö¤ê¤Ë¼«¿È¤ÎX(µì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼)¤ò¹¹¿·¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é´¿´î¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÀÐ¶¶¤Ï¡Ö¥é¥¸¥ª¥«¥í¥¹¥µ¥Ã¥Ý¥í¡ª³Ú¤·¤¯YouTube¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡ªÂô»³¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¥´¥«¥¯º²¡ª¡ª¡ª¡×¤È¥Ý¥¹¥È¡£¤³¤ÎÆü¡¢ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£ÊüÁ÷¶É¡Ö¥é¥¸¥ª¥«¥í¥¹¥µ¥Ã¥Ý¥í¡×¤¬¡¢ÆÃÈÖ¡Ö¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡ª¡×¤òÊüÁ÷¡£Æ±¶É¤ÎYouTube¤Ç¤âÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ò»ëÄ°¤·¤Æ¤ÎÈ¿±þ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ÀÐ¶¶¤¬X¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯1·î2Æü°ÊÍè¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Öµ®¤µ¤ó¡ª¸µµ¤º²ÃíÆþ¤Ç¤¹¤¥¡ª¡×¡Öµ®¤µ¤ó¡ªÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¥ï¥ó¥Õ¡¼¤ß¤ó¤ÊÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¤«¤Ê¤é¤º¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¡£Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¤é¡ª¥ï¥ó¥Õ¡¼°ìÆ±¡¢º²¹þ¤á¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÀÐ¶¶¤Ïº£Ç¯4·î3Æü¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¿©Æ»¤¬¤ó¤ò¸øÉ½¡£ÅöÌÌ¤Î·ÝÇ½³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±16Æü¤Ë¤Ï°öÆ¬¤¬¤ó¤òÊ»È¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£