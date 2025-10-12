ルヴァン決勝進出を目ざす広島にアクシデント。田中聡が無念の途中交代。一度はプレー続行も...担架でしっかりと固定されてピッチを後に
サンフレッチェ広島は10月12日、ルヴァンカップ準決勝第２戦で横浜FCとホームで対戦している。
広島は開始10分にヴァレール・ジェルマンのPKで先制に成功。17分には相手のセットプレーの流れから、山根永遠のミドルで同点弾を許す。
タイスコアのなか、ボランチで先発した田中聡が脳震盪で途中交代。空中戦の競り合いで相手選手と激しく衝突。なかなか起き上がれなかったが、状態を見て、ピッチに戻る。だが、その後にファウルを受けて倒されると、これ以上のプレー続行は不可能と判断。32分、担架でしっかりと固定されて交代を余儀なくされた。
なお、田中に代わってトルガイ・アルスランが投入された。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
