この100均ノートひょっとしたら名品かもしれん…社会人の強い味方♡即メモを取れる機能つき！
今回ご紹介するのはダイソーで購入したノート。ぱっと見はよくあるシンプルなリングノートに見えるのですが、即メモを取れる機能が付いたアイディア商品なんです！学生ほどペンの種類を持ち歩かない社会人のつよ〜い味方。お値段はもちろん110円（税込）です。とても便利なので、ぜひチェックしてみてくださいね♪
商品名：ペンが挟めるリングノート（40枚、B6、モスグリーン、ブルー）
商品情報
価格：￥110（税込）
販売ショップ：ダイソー
シンプルだけど名品！ダイソーで見つけたアイディア文具
社会人になると学生ほどのペンや大きなノートは必要ないものの、やはりさっとメモを取るときにあると便利な文房具たち。
持ち運ぶにしてもできる限りコンパクトにしたいという方におすすめしたいのが、このダイソーのノートです。サイズはB6サイズで40ページ。売り場にはブルーもありましたが、筆者はモスグリーンをチョイスしました。
ペンが飛び出さないデザイン！ノートと一緒にペンを持ち歩ける
リングノートなので、完全に開き切ることができるのがポイント。ノートはドットタイプで、文字も図も書きやすい至ってシンプルなノートです。
シンプルではありますが、おすすめするのにはもちろん理由があります！その秘密はリングにあるんです。
『ペンが挟めるリングノート』という商品名の通り…。
リングが大きめに設計されていて、ペンをそのまま差し込むことができます。ペンが飛び出ないよう、リング数も少なめに設定されているためスッキリとした状態で持ち運びが可能です。
1本のペンのためにわざわざペンケースを持ち運ぶのはちょっと…という場合も、これならペンケースいらず！移動しながらメモを取らなければならないシーンや、バッグの中をスッキリさせたいという方におすすめです。
今回はダイソーで購入した『ペンが挟めるリングノート（40枚、B6、モスグリーン、ブルー）』をご紹介しました。シンプルなノートですが、ペンを一緒に持ち運べる便利な機能付き。
とても使い勝手のいい商品なので、ぜひチェックしてみてくださいね♪
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。