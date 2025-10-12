ClariS、待望のセルフカバー曲「コネクト -season 03-」Music Video公開＆先行配信もスタート！
「魔法少女まどか☆マギカ」リンクスパートナーを務める3人組ユニットClariS。先日、12月10日に「魔法少女まどか☆マギカ」にフォーカスしたコンセプトEP「リンクス」を発売することが発表されたが、このたび、その収録曲「コネクト -season 03-」のMusic Videoが公開された。TVアニメ「魔法少女まどか☆マギカ」オープニングテーマとして2011年2月にリリースされた「コネクト」は、ストリーミング総再生回数が7,000万回を突破し、日本のみならず海外からも多くの人に愛され続けている楽曲だ。
今回の「コネクト -season 03-」は新体制による新録されたセルフカバー楽曲で、3人組ならではの3声のハーモニーがより印象的な楽曲に仕上がっている。
「コネクト -season 03-」は先行配信がスタート。Music Videoでは、それぞれの「自分の居場所」でベールを纏っている3人のメンバーが、光に導かれるように歩み出し、クララの待つ場所にたどり着き３人が出会うといった、まさに新体制のClariSを象徴するストーリーが展開されている。
光の中での洗練されたビューティーなダンスLIP、夕映えに照らされる壮大なLIPシーン、透明感あふれる衣装やMusic Videoの世界観にも注目してほしい。
また、Music Video公開を記念して、「MVスクショキャンペーン」の開催も併せて発表されている。お気に入りシーンのスクリーンショットをSNSにて投稿すると、抽選で素敵なプレゼントがもらえるといったプレミアムな施策になっており、ぜひこちらのキャンペーンの詳細もチェックしてほしい。
さらに、コンセプトEP「リンクス」に収録される、「魔法少女まどか☆マギカ」インスパイアソング「リンクス」は、10月20日(月)0時より先行配信がスタートするとのこと。10月20日(月)はClariSのデビュー15周年記念日ということで、「ClariS 15周年記念 生配信特番」の配信も控えている。当日は5周年記念ならではの発表も予定しているとのことで、こちらの特番もお楽しみに。
そしていよいよ10月12日(日)から、待望の『「魔法少女まどか☆マギカ 始まりの物語／永遠の物語」TV Edition』の放送が「日5」枠にてスタートする。ぜひ放送を楽しみに待っていてほしい。●配信情報
「コネクト -season 03-」
先行配信中
配信リンクはこちら
https://ClariS.lnk.to/Connect_season03
「コネクト -season 03-」MVスクショキャンペーン開催！
キャンペーン告知投稿に添付されている画像に必要事項を書き込んで、ハッシュタグ「#コネクト03推しショット」をつけてXに投稿してくださった方の中から、抽選で5名様に【MVオフショットデジタルブロマイド】をプレゼント！
対象楽曲：「コネクト -season 03-」Music Video
プレゼント内容：抽選で5名様に【MVオフショットデジタルブロマイド】をプレゼント
応募期間：2025年10月10日(金)20:00〜10月24日(金)23:59
応募方法
1.ClariS公式Xアカウント(@ClariS_Staff)をフォロー
2.YouTubeでClariS「コネクト -season 03-」Music Videoを視聴し、お気に入りシーンのスクリーンショットを撮影
3. ClariS公式Xアカウント(@ClariS_Staff)より投稿されている、キャンペーン告知投稿に添付されている画像に、【スクリーンショットした画像】と【推しコメント】を書き込んで、MVのURLとハッシュタグ「#コネクト03推しショット」をつけてポスト！
※キャンペーン期間中はご自身のアカウントを公開状態にご設定の上ご参加ください。
当選連絡
当選された方にのみ、ClariS公式Xアカウント(@ClariS_Staff)よりDMにてご連絡いたします。必ず対象アカウントをフォローし、DMを受け取れる状態にしてください。
また、当選結果のお問い合わせはお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
詳細はこちら
https://www.clarismusic.jp/news/archive/?577896
「魔法少女まどか☆マギカ」インスパイアソング
「リンクス」
10月20日(月)0時先行配信開始
●リリース情報
12月10日発売
ClariSコンセプトEP
「リンクス」
【完全生産限定盤（CD＋BD）】
品番：VVCL-2832〜2833
価格：￥5,500（税込）
※LPサイズ大型ジャケット仕様
＜CD＞
1.コネクト -season 03-（TVアニメ『魔法少女まどか☆マギカ』OPテーマ）
2.ルミナス -season 03-（劇場アニメ『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ「前編」始まりの物語』主題歌）
3.カラフル -season 03-（劇場アニメ『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ「新編」叛逆の物語』主題歌）
4.リンクス（『魔法少女まどか☆マギカ』インスパイアソング）
＜BD＞
収録内容は追ってお知らせいたします。
予約はこちら
https://claris.lnk.to/1210EP
店舗購入者特典
※全ての特典に数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。予めご了承ください。
※CD1枚購入につき1つ購入特典をお渡しいたします。
※対象店舗は一部を除きます。詳しくは各店舗までお問い合わせください。
※対象店舗以外での配布はございません。予めご了承ください。
Sony Music Shop：オリジナルアクリルキーホルダー
全国アニメイト（通販含む）：オリジナル缶バッジ
ゲーマーズ全店（オンラインショップ含む）：オリジナル2L版ブロマイド
Amazon.co.jp：メガジャケ
ClariS Room会員限定早期予約特典：A3クリアポスター
ClariS Room
https://claris-room.com/
予約方法
期間中に、ファンクラブページにログインの上、「リンクス」(ClariS Room会員限定早期予約特典A3クリアポスター付)の案内ページをクリックいただき、商品をご予約ください。なお、特典に数に限りがありますので、無くなり次第受付終了となります。予めご了承ください。
※絵柄は後日公開となります。
※CD1枚ご予約につき1枚、早期予約特典をお渡しいたします。
予約対象期間
2025年10月3日(金) 18:00 〜 2025年10月17日(金) 23:59まで
詳細はこちら
https://www.clarismusic.jp/news/archive/?577672
●イベント情報
「魔法少女まどか☆マギカ ✕ ClariS Links collabo cafe」
魔法少女まどか☆マギカ × ClariS 『Links』をテーマにした、音楽と食が奏でる、魔法のようなコラボレーションカフェを開催！詳細は追って発表しますのでお楽しみに♪
11月12日(水)〜12月14日(日)
開催場所：and GALLERY有楽町店 / and GALLERYなんば店 / and GALLERY名古屋2号店
and GALLERY公式サイト
https://and-gallery.com/
「ClariS 15周年記念 生配信特番」配信決定！
ClariS 15周年を記念して、10月20日(月)ニコ生にて生配信特番の放送が決定いたしました。
15周年記念特番ならではのスペシャルなトーク、企画をお届けします！
さらに、本編終了後animelo+チャンネル会員限定のアフタートークもありますので、ぜひお楽しみに！
ClariS 15周年記念 生配信特番 supported by animelo
10月20日(月)
出演：ClariS
MC：冨田明宏
時間：20:00〜21:30
※21:00~21:30は、animelo+会員限定コーナー
https://live.nicovideo.jp/watch/lv348855159
アーカイブ期間：2025年11月9日(日)23:59まで ※何度でも視聴可
●作品情報
『「魔法少女まどか☆マギカ 始まりの物語／永遠の物語」TV Edition』
10月12日から毎週日曜午後5時〜 MBS/TBS系全国28局ネット「日5」枠にて放送
放送終了後、TVer・MBS動画イズムにて配信
【スタッフ】
原作：Magica Quartet
総監督：新房昭之
脚本：虚淵玄（ニトロプラス）
キャラクター原案：蒼樹うめ
監督：宮本幸裕
キャラクターデザイン：岸田隆宏、谷口淳一郎
異空間設計：劇団イヌカレー
音響監督：鶴岡陽太
音楽：梶浦由記
アニメーション制作：シャフト
主題歌
OPテーマ：「コネクト」ClariS
EDテーマ：「Magia」Kalafina
【キャスト】
鹿目まどか：悠木 碧
暁美ほむら：斎藤千和
巴 マミ：水橋かおり
美樹さやか：喜多村英梨
佐倉杏子：野中 藍
キュゥべえ：加藤英美里
『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉』
2026年2月公開予定
【スタッフ】
原作：Magica Quartet
総監督：新房昭之
脚本：虚淵玄（ニトロプラス）
キャラクター原案：蒼樹うめ
監督：宮本幸裕
キャラクターデザイン：谷口淳一郎
異空間設計：劇団イヌカレ―（泥犬）
音楽：梶浦由記
アニメーション制作：シャフト
配給：アニプレックス
【キャスト】
鹿目まどか：悠木 碧
暁美ほむら：斎藤千和
巴 マミ：水橋かおり
美樹さやか：喜多村英梨
佐倉杏子：野中 藍
百江なぎさ：阿澄佳奈
キュゥべえ：加藤英美里
●イベント情報
アニメイトガールズフェスティバル2025
『「魔法少女まどか☆マギカ」ステージ 〜マジカルタイム！〜 』
2025年11月8日(土) 16:50〜17:30
※ABEMA にて無料配信も予定
場所：池袋・サンシャインシティ 噴水広場（アルパ B1）
出演：ClariS ほか
2025年11月8日(土)池袋・サンシャインシティ 噴水広場にて、「まどか☆マギカ」のステージが開催決定。ClariSによるミニライブなど、楽しいステージを予定しています。
詳細はこちら
https://agf-ikebukuro.jp/s/agf2025
©Magica Quartet/Aniplex,Madoka Project
『「魔法少女まどか☆マギカ 始まりの物語／永遠の物語」TV Edition』公式サイト
https://www.madoka-magica.com/tv/
『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉』公式サイト
https://www.madoka-magica.com/wr/
ClariSオフィシャルサイト
https://www.clarismusic.jp/