MLBは日本時間10日、パドレスのホセ・イグレシアス選手とザンダー・ボガーツ選手に処分を科したと発表しました。

日本時間3日に行われたカブスとパドレスのワイルドカードシリーズ第3戦の試合後、審判団がグラウンドを離れるところでしたが、パドレスの2選手が球審に対して不適切な言動を行っていたとMLBが発表。イグレシアス選手に対しては1試合の出場停止及び非公表の罰金処分を、ボガーツ選手には非公表の罰金処分を科したことが明らかになりました。

試合はパドレスが3点を追う9回にホームランを打った直後、ポガーツ選手の打席でフルカウントから外角低めの球がストライクの判定となり、ボガーツ選手が納得いかない表情を見せるシーンがありました。

その後2つの死球でチャンスを作ったものの1-3で敗れパドレスがポストシーズン敗退となりました。

イグレシアス選手の出場停止処分は、2026年のレギュラーシーズン中にロースター入りした初日に適用される予定です。なお本人が異議申し立てを行った場合、処分は審査が完了するまで保留となります。