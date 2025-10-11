「今日好き」今井暖大＆おさき、姉弟でリンクコーデ 息合ったランウェイに会場沸く【TGC北九州2025】
【モデルプレス＝2025/10/11】クリエイターのおさきと弟で俳優の今井暖大が11日、福岡・北九州市の西日本総合展示場新館で開催された「TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGC北九州2025」）に出演した。
【写真】今井暖大＆おさき、秋らしさ全開のこなれコーデ
ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜22時〜）シリーズの「マクタン編」に参加していた今井は今回、YouTuberやTikTokなどで活躍する姉のおさきと登場。フードパーカーにジャケットを合わせたカジュアルファッションでフレッシュな魅力を放出した。
ボリューム感のあるファーハットを身に着けたおさきは、小花柄のミニ丈ワンピースから美しい脚を披露。ブラウンのファッションアイテムでコーディネートを合わせた2人がステージトップで微笑むと、会場からは歓声が上がった。
「TGC」地方最多9回目の開催となる「TGC北九州2025」のテーマは「Flourish」。出演するのは齋藤飛鳥、池田美優、生見愛瑠、映画「ストロベリームーン 余命半年の恋」から當真あみ＆齋藤潤など多くのモデル、俳優、女優たち。FANTASTICSをはじめ、FRUITS ZIPPERやME:I、マルシィらのライブパフォーマンスも展開される。MCを務めるのはウエンツ瑛士と宇垣美里。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆おさき＆今井暖大、リンクコーデで姉弟ランウェイ
◆「TGC北九州」9回目の開催
