【ちいかわベーカリー】ハロウィン仕様のキュートなビジュアルのパンが登場！
「ちいかわベーカリー」にて、「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」のハロウィン仕様のパンと、秋限定のフィナンシェが、2025年10月14日（火）から11月3日（月・祝）の期間限定で発売される。
＞＞＞ハロウィン仕様のパンやフィナンシェをチェック！（写真8点）
『ちいかわ』は、イラストレーター・ナガノが描くX発の漫画作品。
いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。
グッズ展開、コラボカフェ、企業コラボなど幅広く展開しており、
講談社から書籍『ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ』が7巻まで発売中。また、2022年4月よりTVアニメ『ちいかわ』が『めざましテレビ』（フジテレビ系列）内にて放送中。
そんな『ちいかわ』をテーマにした「ちいかわベーカリー」にもハロウィンがやってきた！ ハロウィン仕様のパンと、秋限定のフィナンシェを紹介。
ちいかわパン（黒猫）は、栗あん、ハチワレパン（黒猫）は、ほうじ茶クリーム、うさぎパン（黒猫）は、かぼちゃあんがつまった秋限定のパン。この時期だけのハロウィン仕様のキュートなビジュアルとなっている。
また、「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」のかぼちゃ味の秋限定バージョンのフィナンシェも登場。しっとりとした食感で、かぼちゃとの風味は好相性。
ハロウィンを盛り上げるちいかわたちのハロウィン仕様のパンやフィナンシェと一緒に、ハロウィン気分を満喫しよう。
（C）nagano
