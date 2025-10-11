【マネー現代編集部】日本一の釣具チェーンに異変《上州屋が大量閉店》に追い込まれる理由…コロナ禍の釣りブームはどこへ

日本一の釣具専門チェーン店で知られる「上州屋」の大量閉店が巷で大きな話題となっている。8〜10月のわずか3ヵ月の間に10店舗以上が閉店（予定）となっており、最盛期に約200あった店舗も今や半分近くにまでその数を減らしている。

単なる客離れと思いきや、そうではない。24時間営業やスタッフの質、豊富な品ぞろえに情報収集の側面など、他店にはない多くの魅力ゆえに、釣り人たちから今なお愛され続ける同チェーン。いったい何が起こっているのだろうか。

調べていくうちに浮上したのが「釣り業界」全体の大不況ぶりだった――。【前編記事】『つり具の上州屋を襲う「閉店ラッシュ」の波…200近くあった店舗が半分にまで激減していた』よりつづく。

2020年をピークに業績は右肩下がり…

あらためて「上州屋」を運営する株式会社上州屋（所在地：埼玉県草加市）の業績を見てみたい。同社は非上場のため細かな業績は好評されていないが、帝国データバンク企業情報によれば2019年10月期〜2024年10月期の売上高および利益の推移は以下の通りだ。

2019年：（売上高）213億8700万円／（利益）200万円

2020年：258億4000万円／9億6700万円

2021年：237億6900万円／5億2200万円

2022年：203億4200万円／56.5万円

2023年：200億円／非公開

2024年：190億円／非公開

まず見て取れるのが、この5〜6年においては、2020年に売上高・利益ともにピークを迎え、その後は年々右肩下がりに推移しているという点。特に2021年と2022年の落差は顕著で、巨額の利益を2年連続で計上していながら、利益は約1000分の1まで縮小している。

この極端な業績の推移について、まず原因として想像しうるのが「コロナ禍」だろう。

2020年1月、新型コロナウイルスの国内感染が初めて確認されたが、そのタイミングで一躍脚光を浴びたのが「釣り」だった。屋外で人と距離を取りやすいため、いわゆる「3密」回避によって感染リスクが抑えられ、なおかつ家にこもりがちでストレスが溜まりやすい日常から解放されることから、コロナ禍に最適なレジャーとして注目を集めたのである。

事実、釣具市場の動向を見てもその傾向は明らか。一般社団法人日本釣用品工業会（JAFTMA）が毎年作成している「釣用品の国内需要動向調査報告書」によれば、釣具の国内出荷額は、2019年の約1397億円までほぼ横ばいに推移していたが、2020年に約1547億円まで伸長。2021年には約1790億円にも達している。

だが、その後は年々右肩下がりで減少していき、2024年には1381億円と、コロナ前の水準に戻っている。したがって、上州屋の2020〜2021年の好業績も、コロナ禍の「釣りブーム」を追い風にして発生し、その後収束につれて、業績も落ち着いていったと考えるのが普通だ。

コロナ禍の恩恵は…ほぼゼロに等しい

だが、釣りブームの収束という一過性の事象が、本当に上州屋の大量閉店の理由なのだろうか。少なくとも釣り業界がコロナ禍前の水準に戻っているだけなら、ここまで閉店が立て続けに起きるとは考えにくい。

実は、コロナ禍などまったく関係なく「釣り人口が激減しているため」と考える向きがある。公益財団法人日本生産性本部が発行している『レジャー白書2024年』を見れば、釣り人口の減少ぶりはよくわかる。

2006年に約1290万人を数えた釣り人口は、2023年に半分以下の約510万人までその数を減らしている。ちなみにコロナ禍の2020年から2021年にかけて、釣り人口はでも確かに増えていた。だが、その数はたった“約10万人”。

つまり統計上でも、《コロナ禍のブームは釣り人口の増加にほとんど寄与しなかった》と考えるのが正しいと言えるわけだ。釣り業界の縮小――その根本的な問題こそが、上州屋の大量閉店につながっている。

さらに上州屋にとって深刻なのは、業界を取り巻く環境が日増しに悪化しているということだ。その最たるものが、釣りのみならずあらゆる業界が苦しむ物価高だ。

やはり『レジャー白書2025年（速報版）』によれば、釣りの年間平均費用は

5万2000円となっている。同じ統計で見ると、15万4700円のゴルフ（コース）などと比べれば安いが、それでも全レジャーの中では、やはり高額な趣味であることは否めない。

それが近年の物価高により、ロッドやリール、ルアーなどの釣具が年々高騰。オキアミなどのエサまでが値上げとなるほか、自動車で釣り場に移動する際のガソリン代・高速代もバカにならないとあれば、釣りから距離を置く人が増えるのも仕方ないのだろう。

また、釣りを楽しむ“環境”そのものにも大きな変化が起きている。

「魚が釣れない、釣り場がない」問題は山ほど

ここ最近、消費者の間でも「日本で魚が獲れなくなった」という話は有名になりつつあるが、誰よりもそれを痛感しているのが釣り人たちだ。

外国船の乱獲などによる海洋資源の枯渇、世界的な回遊魚の減少、水温の上昇とそれによる魚種の変化などなど……要因は数あれど、「昔より魚が釣れなくなった」ことは間違いない。釣りの魅力は様々だが、一番モチベーションが下がるのは、魚が釣れないことにある。

さらに追い打ちをかえるように、最近では「釣り場が減った」という嘆きの声も頻繁に聞くようになった。有名なのが、2000年代に改正されSOLAS条約（海上人命安全条約）。これにより港湾エリアの立ち入り制限が強化され、今まで釣りができていた場所の多くが封鎖される事態に見舞われた。

ただでさえ、釣り場が限られているわけだが、コロナ禍で一時的に、ルールに精通していない釣り人が増えたことも問題となる。迷惑駐車やゴミのポイ捨て、近隣住民とのトラブルなどが多発し、立ち入り禁止を余儀なくされた釣り場も少なくないという。

このように過去に類を見ないほど、釣り業界は危機的状況に追い込まれている。そんな中での上州屋の大量閉店は、業界衰退を顕著にあらわした出来事なのかもしれない。

最後に、閉店が相次ぐ理由について上州屋の広報担当者に話を伺ったところ、「（閉店は）計画に基づいて行っています。売り場規模などを考え、今後は店舗の統合などを進めていく状況です」と答えた。業界共々、今後の動向が気になるばかりだ。

