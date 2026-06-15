18歳の娘に暴行を加えた疑いで書類送検されたプロ野球・読売ジャイアンツの阿部慎之助前監督が不起訴になりました。阿部慎之助前監督は、5月25日、東京・渋谷区の自宅で18歳の娘の胸ぐらをつかんで押し倒すなどの暴行を加えた疑いで現行犯逮捕され、26日未明に釈放されました。その後、書類送検されていましたが、東京地検は「関係証拠の内容を踏まえて起訴猶予処分とした」としてきょう付けで不起訴としました。阿部前監督は「今