秋田朝日放送 １５日正午すぎ、北秋田市の大館能代空港の滑走路上でクマ１頭が目撃されました。 大館能代空港によりますと１５日の正午すぎ、空港ビル近くの滑走路の上にいる体長およそ１ｍのクマ１頭を空港職員が目撃しました。 職員が追い出そうとすると、クマは滑走路南側の山がある方向に立ち去ったということです。発着便への影響はありませんでした。