自民党の元衆院議員の杉田水脈氏が2026年6月15日にXを更新。参院選時の遊説中に受けた妨害の加害者が不起訴処分になったことを明かした。「しっかりした判断を下していただきたかった」杉田氏は25年7月20日に投開票が行われた参院選に出馬し、落選。一方、7月4日に埼玉県川口市で街頭演説を行った際、複数の男性から怒声を浴びせられて至近距離で威圧されたほか、身体を押さえるなどの暴行を受けた。その場では1人が現場で逮捕され