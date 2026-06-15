15日夕方、佐賀県唐津市の川で「男の子が川に沈んでいる」と通報がありました。男の子は救助されましたが、搬送先の病院で死亡が確認されました。 警察と消防によりますと、15日午後5時40分ごろ、佐賀県唐津市相知町相知の厳木川で、一緒にいた子どもから「12歳の男の子が川に沈んでいる」と119番通報がありました。男の子は午後6時10分ごろ、救助され、心肺停止の状態で病院に搬送されましたが、午後7時すぎ、死亡が確認され