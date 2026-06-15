6月12日にインドネシアを訪問した小泉進次郎防衛大臣（45）。その際にインドネシアのプラボウォ大統領（74）へ贈った“プレゼント”が波紋を広げている。小泉氏は翌13日、自身のXを更新し、《先ほど日帰りのインドネシア出張から帰国しました。》と投稿。続けて《昨夜はインドネシアのプラボウォ大統領の私邸で会談した際に私の地元横須賀の戦艦「三笠」の模型をギフトとしてお持ちしました。》と明かし、《軍出身で国防大臣経験者