アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書で合意したと発表したことを受け、高市総理大臣は、訪問先のイタリアで記者団の取材に応じ、「事態の収束に向けた大きな一歩」と評価しました。高市総理大臣：今般の覚書の合意、これは事態の収束に向けた大きな一歩であると歓迎する。高市総理は記者団に対し、「覚書が確実に実施され、ホルムズ海峡における自由で安全な航行が実際に確保されること、イランの核問題などの最終的な合意が一