·ìÅüÃÍ¤Î¿ä°Ü¤ò¼¨¤¹»ØÉ¸¡ÖHbA1c¡×Äã²¼¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¡¡µ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ¥è¡¼¥°¥ë¥È
ÌÀ¼£¤Ï¡¢µ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ¡Ö¥Ø¥â¥°¥í¥Ó¥óA1cÂÐºö¥è¡¼¥°¥ë¥È¡×¡ÖÆ±¥É¥ê¥ó¥¯¥¿¥¤¥×¡×¤ò2025Ç¯10·î14Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡ÖMI-2Æý»À¶Ý¡×¤òÇÛ¹ç
¶õÊ¢»þ·ìÅüÃÍ¤ä¿©¸å·ìÅüÃÍ¤ÈÈæ¤Ù¿©»ö¤«¤éºÎ·ì¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¯¡¢²áµî1¡Á2¤«·î¤ÎÊ¿¶ÑÅª¤Ê·ìÅüÃÍ¤Î¿ä°Ü¤ò¼¨¤¹ÃæÄ¹´üÅª¤Ê»ØÉ¸¡ÖHb¡Ê¥Ø¥â¥°¥í¥Ó¥ó¡ËA1c¡×¤Ï¡¢·ìÅü¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Î½ÅÍ×»ØÉ¸¤È¤µ¤ì¡¢Æ±¼Ò¤Ç¤Ï¸¦µæ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
·ò¹¯¤Ê¿Í¤Î¹â¤á¤Î¥Ø¥â¥°¥í¥Ó¥óA1cÄã²¼¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëµ¡Ç½¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡ÖMI-2Æý»À¶Ý¡×¤òÇÛ¹ç¡£º½Åü¤òµ¤¤Ë¤»¤º¡¢Æü¡¹¤Î½¬´·¤È¤·¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¾®ÍÆÎÌ¥¿¥¤¥×¤È¤·¤¿¡£
ÍÆÎÌ¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â1Æü¤¢¤¿¤ê¤ÎÀÝ¼èÌÜ°ÂÎÌ¤Î112¥°¥é¥à¡£
¤¤¤º¤ì¤â²Á³Ê¤Ï161±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£