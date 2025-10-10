Gorillazが、ニューシングル「The Manifesto (feat. Trueno and Proof)」を配信リリース。また、同曲のビジュアライザーも公開となった。

本楽曲は、自身の新レーベル KONGより2026年3月20日にリリースするアルバム『The Mountain』からの先行トラック第2弾。“生と死の循環”というアルバムのテーマを貫きながら、アルゼンチン出身のラッパー トレノによる表現を通して展開される。

トレノは、「何が起こるかなんてわからない／呼びかける光に応えるとき／マミー、未来が俺を呼んでいる／光へと歩いていく／失うものは何もない」と、自らの創造主を挑発するように宣言している。

また、本楽曲はヒップホップユニット D12のメンバーであり、Gorillazのコラボレーターであった故 プルーフの死後に届けられた即興フリースタイルによって、印象的に二分されている。このフリースタイルは、初期のレコーディングセッション中、プルーフがブースに入る直前に収録されたものだ。

さらに、本楽曲にはアルバムの“共創”という精神が色濃く反映されており、7代続くグワーリオル楽派に属するサロード奏者兄弟 アマーン・アリ・バンガシュとアヤーン・アリ・バンガシュ、ブラス・アンサンブル Jea Band Jaipur、さらにバンスリ奏者 アジェイ・プラサンナとヴィジャヤ・シャンカール率いるThe Mountain Choirが加わり、祝祭的なエネルギーを放つ作品となっている。

なお、Gorillazは2026年3月20日のマンチェスター公演より『The Mountain Tour』を開催。マンチェスターとダブリンで追加公演が決定し、6月20日にはロンドンのトッテナム・ホットスパー・スタジアムにて、バンド史上最大規模のイギリス単独公演が行われ、Sparksおよびトレノがサポート出演する。

・Gorillaz ラッセル・ホブス コメント

我々は宇宙の塵として永遠に存在している。それはとてつもなく長い時間だ。この曲は光に満ちた音楽的瞑想であり、魂の旅であり、ビートに導かれる道程だ。- Russel Hobbs

（文＝リアルサウンド編集部）