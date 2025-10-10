見つけたらラッキーー！【ミスド】手土産にしたら喜ばれそうな「レアドーナツ」って？

“幻”とか“超レア”なんて呼ばれる【ミスタードーナツ】の特別な商品をご存じですか？ その名も「ファンシードーナツ」。期間限定商品の原材料を活用して生まれる限定ドーナツで、不定期にひょっこり登場します。数量や販売店舗は公開されないものの、公式レシピで作られているのだそう。今回は、編集部レポーターが運よく出会えた「ファンシードーナツ」をご紹介します。

隠れたピンクが可愛い「リボンホワイトチョコレート」

ピンク色のリボンがキュート！ 思わず写真を撮りたくなるのは「リボンホワイトチョコレート」\209（税込）。チョコレート生地のドーナツをホワイトチョコでコーティング。さらに、チョコでデコレーションした、どこを食べてもチョコを満喫できる一品です。

ザクザク食感が楽しい「キャラメルフレーバーシュー チョコクランチ」

「ふわふわ × ザクザクうまぁ」と、@ftn_picsレポーターHaruさんが絶賛するのは「キャラメルフレーバーシュー チョコクランチ」。キャラメル風味のシュー生地をチョコレートコーティングし、チョコクランチをトッピング！ 食感が楽しいドーナツで、価格は\209（税込）です。

5つの黒素材で健康的！？「キャラメルフレーバーシュー 黒糖」

キャラメル風味のシュー生地に、黒五黒糖をまぶした「キャラメルフレーバーシュー 黒糖」\187（税込）。黒糖には、黒ゴマ・黒米・黒豆・黒かりん・黒松の実が使用。黒い食べ物は健康にも良いと言われているので、甘い物を食べる罪悪感も減りそう！ レポーターHaruさんは「ほんのり優しい甘味」と感想を投稿しています。

病みつきになりそう「キャラメルフレーバーシュー シュガー」

「キャラメルフレーバーシュー シュガー」は、レポーターHaruさんが「定番化して欲しいよー（泣）」と紹介する一品。キャラメル風味のシュー生地にシュガーをまぶしたシンプルな組み合わせで、何個でも食べられそう。おやつにも朝ごはんにもおすすめの一品です。価格は\187（税込）。

いつもの【ミスド】でも、「ファンシードーナツ」は特別感があるので手土産にもおすすめです。見つけたら迷わずGET！ 美味しく食べて、フードロスにも貢献しましょう！ 記事内はすべてイートイン価格です。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

writer：Reco.N