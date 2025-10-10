【MODEROID 相州五郎入道正宗】 開発・発売元：グッドスマイルカンパニー 2025年10月7日 出荷 価格：8,800円 ジャンル：プラモデル サイズ：頭頂高約160mm

グッドスマイルカンパニーは、アドベンチャーゲーム『装甲悪鬼村正 -FullMetalDaemon MURAMASA-』より「相州五郎入道正宗」をモデルキットシリーズ「MODEROID」で立体化。10月7日より出荷を開始した。

「相州五郎入道正宗」（以下、「正宗」）は『装甲悪鬼村正 -FullMetalDaemon MURAMASA-』に登場する劔冑（ツルギ）で、仕手（使い手）はヒロインの一人、綾弥一条。古来の製法によって造られた真打劔冑で、“正義”を信条とした魂を宿し、綾弥一条とともに正義を貫く戦いに身を投じる。

直線的なシルエットに雄々しい兜や陣羽織のような造形を持ち、背中には飛行を可能とする推進機構の合当理（がったり）を持ち、濃藍を基調としたカラーリングで分厚い鉄塊のような鎧武者のような姿となっている。

MODEROID 相州五郎入道正宗

劇中では綾弥一条が装甲（身に纏う）し、正義のため数多の劔冑と戦う。剣戟による戦術の他に正宗七機巧を持ち、肉を割き、骨を砕き、鋼とする文字通り粉骨砕身の技を持つ。自らを武器として使用するもので、並みの仕手では扱いきれない代物となっていた。

しかし、“正義”を貫徹するため綾弥一条は「正宗」とともに戦い、そして、彼女の正義を否定した主人公・湊斗景明と三世勢州千子右衛門尉村正と激突する。

また、劇中では天牛虫型の独立形態としても登場している。

本稿では「MODEROID」シリーズで再現された劔冑「正宗」の魅力に迫る。

重厚感ある濃藍の成型色と存在感あるパーツサイズ

最初はパッケージをチェック。イラストは雪の中、太刀を抜いた正宗が描かれている。重厚感ある劔冑ならではの存在感を放つ。

背面には完成見本が掲載され、アクションポーズや商品仕様が記載されている。

【パッケージ】

中にはランナーが合計21枚で素材はABS、PSとなっている。取扱説明書は2種あり、組み立て解説とデカールガイド、パーツリストとなっている。また、塗装済みパーツとして前立てパーツが一つ付属している。

成型色は濃藍を中心に黒や白、ガンメタルカラーで構成されている。またランナーには一部塗装パーツがあり、頭部の目元や首元の色分け、太刀、脇差の刀身がそれぞれ塗装されている。

本キットでは劇中の騎航（飛行）姿勢を再現できる専用台座も付属している。

また水転写デカールが付属し、家紋のようなマークに陰義（しのぎ）発動時、全身に浮き出る文字が収録されている。

【ランナー】

Aパーツ、Bパーツ

Cパーツ×3、Dパーツ

Eパーツ×2、Fパーツ

Gパーツ、Hパーツ×2

Iパーツ、Jパーツ

Kパーツ、Lパーツ×2

Mパーツ、Nパーツ

Oパーツ、Pパーツ

Qパーツ、前立てパーツ

水転写デカール、取扱説明書2種

中身を確認したところで、続いて組み立て工程を紹介していく。

複雑なデザインと重厚感を自らの手で作り上げる

最初は頭部の組み立てから見ていこう。

頭部は全体のプロポーションから見てもサイズは小さいが、金色に輝く前立てパーツや面頬まで造形された厳つい兜造形が再現されている。また、首の可動に2軸あり、飛行時の顎を上げた状態にすることもできる。

【頭部】

胴体は大きく分けて胸部、腹部、腰部で構成されている。

胸部パーツはパーツ分けによって胴らしい造形が再現され、腰まで垂れ下がる陣羽織のようなパーツも存在感ある大きさとなっている。肩口は左右へのスライド機構が採用され、腕の可動を助けるものとなっている。

腹部は胸部と腰部の接続口を挟み込んだシンプルな作りで、背面には背骨を思わせる造形パーツをはめ込む。

腰部は脚部の軸パーツを挟み込み、正面には草摺のような存在感ある装甲を組み上げる。また、正面の白の前垂れ部分は組んでしまうと、草摺装甲に隠れてしまうので、陰義発動時を再現する場合は水転写デカールは先に貼っておくことをオススメする。

【胴体】

胸部、腹部の組み立て

腰部の組み立て

前垂れ部分には水転写デカールを貼ることで陰義発動時を再現できる

腕部は、両肩部のアーマーと左右の腕部を組み立てていく。

鋼鉄の甲冑らしい重厚感ある造形が各パーツから伝わり、鋲打ちなどもしっかりと表現されている。腕部は非常にパーツ点数が多いので、パーツの紛失や組み間違いに注意しよう。

その分、腕部に仕込まれた正宗七機巧の一つ、飛蛾鉄砲・弧炎錫の展開ギミックも備えており、外観再現はもちろん劇中ギミックが再現されている。

手首パーツは握り手、開き手2種を左右それぞれで組み立てる。

【腕部】

腕部の組み立て

手首パーツの組み立て

脚部も厚みのある装甲造形が再現され、どっしりとした印象のパーツとなっている。

こちらもパーツ数が多く、可動部となるガンメタルカラーパーツに濃藍の装甲パーツを纏わせていくような構造となっている。側面に伸びる白いパーツは脚部側面の差し込むのだが、一枚板に軸パーツが生えたような形なので、個人的に差し込みの際に緊張した部位だった。

【脚部】

脚部の組み立て

次に腰部後ろにつける腰飾りを組み立てていく。

腰飾りは全部で6つ組み立てる。独立状態である天牛虫の肢のような形となっている。中間の節部分に軸可動を備え表情付けが可能。

【腰飾り】

腰飾りの組み立て

存在感ある合当理の組み立ては、左右のユニットを組み立て中央の基部に接続するシンプルな構造。

各ユニットは可動軸と主翼部分を挟み込んで組み立てる。主翼の根元部分は可動軸を備え、展開することが可能となっている。

【合当理】

合当理の組み立て

左の脚部にさげた刀パーツは脇差と太刀が造形され、それぞれ鍔と柄を合わせることで完成する。

【刀】

刀の組み立て

ここまで組み立てたパーツを組み立てることで「正宗」（デカールなし）が完成する。

【「正宗」（デカールなし）】

合当理を除いた各パーツを合わせることで「正宗」本体ができる

「正宗」の背面の軸受けに合当理を差し込む

そして、水転写デカールを貼ることで色分けを補填することができる。

通常の「正宗」を再現する際は、陣羽織、脚部の白いパーツにある家紋に合わせて対応の水転写デカールを貼る形となる。水転写デカールを貼る際はマークセッターを使用することで定着しやすくなるのでオススメだ。

【デカール貼り付け後】

陣羽織部分の水転写デカール

脚部の水転写デカール

最後に質感を高めるために半光沢の水性トップコートを吹く。これによって水転写デカールの保護もできる。

専用台座は台座と支柱、支えとなるパーツを合わせるシンプルな構造となっており、支え部分は「正宗」の胴体に合わせたくぼみが造形となっている。

【台座】

台座の組み立て

その他、付け替えパーツとして脇差、太刀の刀身パーツと飛蛾鉄砲・弧炎錫の砲身がある。

刀身パーツは塗装済みパーツとなっており通常の銀色に加え、正宗七機巧の一つ朧・焦屍剣で熱を帯びた色を再現した塗装が施されている。

【付け替えパーツ】

組み立て工程が完了したところで、次は造形やアクションを見ていこう。

(C)2009 NITRO ORIGIN

