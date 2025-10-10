「MODEROID 相州五郎入道正宗」レビュー【装甲悪鬼村正】重厚な外観に多彩なギミックを内包して“正義”の劔冑が立体化
グッドスマイルカンパニーは、アドベンチャーゲーム『装甲悪鬼村正 -FullMetalDaemon MURAMASA-』より「相州五郎入道正宗」をモデルキットシリーズ「MODEROID」で立体化。10月7日より出荷を開始した。
「相州五郎入道正宗」（以下、「正宗」）は『装甲悪鬼村正 -FullMetalDaemon MURAMASA-』に登場する劔冑（ツルギ）で、仕手（使い手）はヒロインの一人、綾弥一条。古来の製法によって造られた真打劔冑で、“正義”を信条とした魂を宿し、綾弥一条とともに正義を貫く戦いに身を投じる。
直線的なシルエットに雄々しい兜や陣羽織のような造形を持ち、背中には飛行を可能とする推進機構の合当理（がったり）を持ち、濃藍を基調としたカラーリングで分厚い鉄塊のような鎧武者のような姿となっている。
MODEROID 相州五郎入道正宗
劇中では綾弥一条が装甲（身に纏う）し、正義のため数多の劔冑と戦う。剣戟による戦術の他に正宗七機巧を持ち、肉を割き、骨を砕き、鋼とする文字通り粉骨砕身の技を持つ。自らを武器として使用するもので、並みの仕手では扱いきれない代物となっていた。
しかし、“正義”を貫徹するため綾弥一条は「正宗」とともに戦い、そして、彼女の正義を否定した主人公・湊斗景明と三世勢州千子右衛門尉村正と激突する。
また、劇中では天牛虫型の独立形態としても登場している。
本稿では「MODEROID」シリーズで再現された劔冑「正宗」の魅力に迫る。
重厚感ある濃藍の成型色と存在感あるパーツサイズ
最初はパッケージをチェック。イラストは雪の中、太刀を抜いた正宗が描かれている。重厚感ある劔冑ならではの存在感を放つ。
背面には完成見本が掲載され、アクションポーズや商品仕様が記載されている。【パッケージ】
中にはランナーが合計21枚で素材はABS、PSとなっている。取扱説明書は2種あり、組み立て解説とデカールガイド、パーツリストとなっている。また、塗装済みパーツとして前立てパーツが一つ付属している。
成型色は濃藍を中心に黒や白、ガンメタルカラーで構成されている。またランナーには一部塗装パーツがあり、頭部の目元や首元の色分け、太刀、脇差の刀身がそれぞれ塗装されている。
本キットでは劇中の騎航（飛行）姿勢を再現できる専用台座も付属している。
また水転写デカールが付属し、家紋のようなマークに陰義（しのぎ）発動時、全身に浮き出る文字が収録されている。【ランナー】
Aパーツ、Bパーツ
Cパーツ×3、Dパーツ
Eパーツ×2、Fパーツ
Gパーツ、Hパーツ×2
Iパーツ、Jパーツ
Kパーツ、Lパーツ×2
Mパーツ、Nパーツ
Oパーツ、Pパーツ
Qパーツ、前立てパーツ
水転写デカール、取扱説明書2種
中身を確認したところで、続いて組み立て工程を紹介していく。
複雑なデザインと重厚感を自らの手で作り上げる
最初は頭部の組み立てから見ていこう。
頭部は全体のプロポーションから見てもサイズは小さいが、金色に輝く前立てパーツや面頬まで造形された厳つい兜造形が再現されている。また、首の可動に2軸あり、飛行時の顎を上げた状態にすることもできる。【頭部】
胴体は大きく分けて胸部、腹部、腰部で構成されている。
胸部パーツはパーツ分けによって胴らしい造形が再現され、腰まで垂れ下がる陣羽織のようなパーツも存在感ある大きさとなっている。肩口は左右へのスライド機構が採用され、腕の可動を助けるものとなっている。
腹部は胸部と腰部の接続口を挟み込んだシンプルな作りで、背面には背骨を思わせる造形パーツをはめ込む。
腰部は脚部の軸パーツを挟み込み、正面には草摺のような存在感ある装甲を組み上げる。また、正面の白の前垂れ部分は組んでしまうと、草摺装甲に隠れてしまうので、陰義発動時を再現する場合は水転写デカールは先に貼っておくことをオススメする。【胴体】
胸部、腹部の組み立て
腰部の組み立て
前垂れ部分には水転写デカールを貼ることで陰義発動時を再現できる
腕部は、両肩部のアーマーと左右の腕部を組み立てていく。
鋼鉄の甲冑らしい重厚感ある造形が各パーツから伝わり、鋲打ちなどもしっかりと表現されている。腕部は非常にパーツ点数が多いので、パーツの紛失や組み間違いに注意しよう。
その分、腕部に仕込まれた正宗七機巧の一つ、飛蛾鉄砲・弧炎錫の展開ギミックも備えており、外観再現はもちろん劇中ギミックが再現されている。
手首パーツは握り手、開き手2種を左右それぞれで組み立てる。【腕部】
腕部の組み立て
手首パーツの組み立て
脚部も厚みのある装甲造形が再現され、どっしりとした印象のパーツとなっている。
こちらもパーツ数が多く、可動部となるガンメタルカラーパーツに濃藍の装甲パーツを纏わせていくような構造となっている。側面に伸びる白いパーツは脚部側面の差し込むのだが、一枚板に軸パーツが生えたような形なので、個人的に差し込みの際に緊張した部位だった。【脚部】
脚部の組み立て
次に腰部後ろにつける腰飾りを組み立てていく。
腰飾りは全部で6つ組み立てる。独立状態である天牛虫の肢のような形となっている。中間の節部分に軸可動を備え表情付けが可能。【腰飾り】
腰飾りの組み立て
存在感ある合当理の組み立ては、左右のユニットを組み立て中央の基部に接続するシンプルな構造。
各ユニットは可動軸と主翼部分を挟み込んで組み立てる。主翼の根元部分は可動軸を備え、展開することが可能となっている。【合当理】
合当理の組み立て
左の脚部にさげた刀パーツは脇差と太刀が造形され、それぞれ鍔と柄を合わせることで完成する。【刀】
刀の組み立て
ここまで組み立てたパーツを組み立てることで「正宗」（デカールなし）が完成する。【「正宗」（デカールなし）】
合当理を除いた各パーツを合わせることで「正宗」本体ができる
「正宗」の背面の軸受けに合当理を差し込む
そして、水転写デカールを貼ることで色分けを補填することができる。
通常の「正宗」を再現する際は、陣羽織、脚部の白いパーツにある家紋に合わせて対応の水転写デカールを貼る形となる。水転写デカールを貼る際はマークセッターを使用することで定着しやすくなるのでオススメだ。【デカール貼り付け後】
陣羽織部分の水転写デカール
脚部の水転写デカール
最後に質感を高めるために半光沢の水性トップコートを吹く。これによって水転写デカールの保護もできる。
専用台座は台座と支柱、支えとなるパーツを合わせるシンプルな構造となっており、支え部分は「正宗」の胴体に合わせたくぼみが造形となっている。【台座】
台座の組み立て
その他、付け替えパーツとして脇差、太刀の刀身パーツと飛蛾鉄砲・弧炎錫の砲身がある。
刀身パーツは塗装済みパーツとなっており通常の銀色に加え、正宗七機巧の一つ朧・焦屍剣で熱を帯びた色を再現した塗装が施されている。【付け替えパーツ】
組み立て工程が完了したところで、次は造形やアクションを見ていこう。
「MODEROID 相州五郎入道正宗」商品概要
発売中
価格：8,800円
スケール：ノンスケール
サイズ：頭頂高約160mm
メーカー：グッドスマイルカンパニー
原型制作：POLY-TOYS
制作協力：坂田 哲男(HRG)
(C)2009 NITRO ORIGIN
※画像は試作品です。実際の商品とは多少異なる場合がございます。