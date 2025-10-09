25年落ちでも“1100万円”の「ホンダ車」!? 4.1m級ボディの「“2人乗り”オープンカー」が現る！ 超パワフル「2リッターエンジン」搭載の「S2000」英国のオークションに登場

生産終了から15年以上経てもなお高い人気を誇る「S2000」

2000年式のホンダ「S2000」が、イギリスのオークションサイト「クラシック・トレーダー」に出品されています。

オリジナル状態を維持した低走行の個体として注目されており、コレクターズアイテムとして話題を呼んでいます。

「クラシック・トレーダー」に出品された2000年式のホンダ「S2000」（photo：Albers Sportscars & Classics／Classic Trader）

S2000は1999年、ホンダの創業50周年を記念して登場した2シーターオープンスポーツです。

FRレイアウトと6速MTに加え、2リッター直列4気筒「F20C」エンジンを搭載。自然吸気ながら最高出力241馬力（日本仕様車は250馬力）を発揮し、9000rpmまで吹け上がる高回転特性を持ちます。

リッターあたり120馬力（日本仕様車は150馬力）を超える出力は、当時の自然吸気エンジンとして世界トップクラス。鋭いレスポンスと豪快な加速力を備えたF20C型ユニットは、現在でも名機として語り継がれています。

また、専用設計された「ハイXボーンフレーム」は剛性と軽量性を両立させ、前後重量配分50：50に近い理想的なバランスを実現。ハンドリング性能の高さは今もファンを魅了しています。

ボディサイズは全長4135mm×全幅1750mm×全高1285mm、ホイールベース2400mm。コンパクトながらバランスの取れたパッケージングも特徴です。

2009年に生産終了を迎えたS2000ですが、15年以上経った現在でも高い人気を維持。中古市場では良好な状態の車両が高額で取引されています。特に初期型のAP1はサーキットやストリートで酷使されることが多く、改造歴のある個体や高走行車が大半を占め、純正の姿を残した車両は極めて稀少です。

そんななか、今回出品された2000年式（AP1型）S2000は走行距離がわずか1万1143km。内外装のコンディションは非常に良好で、当時のオリジナルを色濃く残す一台です。ボディカラーは純正色「モンテカルロブルーパール」で、ブラックのソフトトップに加え、同色のハードトップも付属しています。

インテリアもブラック基調のまま新車当時の状態を維持。シートや内装パネルの劣化はほとんど見られず、専用設計のオーディオやエアコンなども純正のまま残されています。

S2000は発売当初からカスタマイズのベースとして人気が高く、多くの個体が吸排気系やサスペンションの変更、さらにはターボやスーパーチャージャーの追加など大幅な改造を受けてきました。

純正状態のまま残っている車両は少なく、「改造されていない」「低走行」「履歴が明確」という三拍子が揃った今回の個体は、市場でも“奇跡的な存在”といえます。

2025年10月現在の価格は5万8752ポンド（日本円で約1100万円）。

S2000の中古車相場としては突出した金額に見えるものの、保存状態やオリジナル性を考慮すれば妥当であり、今後さらに価格が上昇する可能性もあります。

誕生から四半世紀を経ても、ホンダ「S2000」はドライバーズカーとして高い評価を集め続けています。今回の出品車両は、その価値を裏付ける“至極の一台”として、コレクターにとって特別な存在となることでしょう。