この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube動画『【数学満点】勉強法を〇〇〇に変えただけで5教科124点UP！やり方と理由も解説！』で、思春期の子育てアドバイザー・道山ケイ氏が、効率的な勉強法への切り替えで見事数学満点と5教科合計124点アップを果たした親子の成功談を語った。



動画冒頭、道山氏は「お子さんの成績を上げるには3つのステップがあり、良好な親子関係・やる気の引き出し・効果的な勉強法で簡単に成績は上がる」と解説。実際に、同氏が推奨するオンラインプログラムに参加したテルヤさん親子の事例を紹介した。元々親子関係も良好でやる気もあったものの、成績が伸びずに悩んでいたテルヤさんのお子さん。しかしたった3～4ヶ月で「5教科合計258点から382点へと大幅UP、数学は満点の快挙を達成」したという。



その秘訣について道山氏は「やるべきことを変えただけでこんなに変化が出るんですよね」と強調。特に効果的だったのが「使う問題集を学校の教材1本に絞る」こと。あれもこれもと色々な教材に手を出すのではなく、1つに集中したことで効率的に知識が定着し、結果が出たというエピソードを披露した。また、親が「今日はどこを勉強したの？」などと積極的に子どもに質問し、考えを促すことも、復習や記憶定着に役立ったとのこと。「ゲームやスマホの制限は一切せず、むしろ親子で一緒に楽しんでいた」という独自のスタイルも紹介し、「関係が良好なら無理な制限はいらない」と断言。



さらに道山氏は「たった数ヶ月で成績が劇的に変わる理由は、やり方を変えるだけでいいから。親子関係が悪いと何をアドバイスしても無意味だが、良好な関係なら一言で素直に結果が出る」とアドバイスした。



動画の終盤では「今まさに成績ややる気に悩んでいる親御さんは、まずやるべきことを整理して“あれもこれも状態”をやめてみて。僕の無料講座でも具体的なノウハウを配信しています」と呼びかけ、「5教科合計100点以上アップの子が続出している。ぜひ活用してみてください」と動画を締めくくった。