「強い」「かなり攻めてる」船越ジャパンが強豪フランス相手に猛攻！ ポスト直撃シュートも…前半の戦いぶりに「そろそろ点欲しい」などの声【U-20W杯】
船越優蔵監督が率いるU-20日本代表は現地10月８日、チリで開催されているU-20ワールドカップのラウンド16でフランスと対戦している。
日本は２分に齋藤俊輔が鋭いドリブル突破からシュートを放つなど、立ち上がりからチャンスを創出。逆に押し込まれる時間もあったが、組織的な守備を披露する。すると、さらに攻勢を強める。
20分、ゴール前のこぼれ球に反応した神田奏真のシュートはゴール上に外れる。35分、齋藤のクロスバー直撃のシュート、直後にも石井久継のシュートが右ポストに阻まれるなど、猛攻を仕掛けるがあと一歩及ばず。０−０で前半を終えた。
ヨーロッパの強豪国相手に繰り広げている熱戦に、SNS上ではファンから「そろそろ点欲しい！」「これだけチャンス作ってるのに決めきれないと後々怖い…」「強い」「かなり攻めてる」「決定機が続く」「互角の戦い」といった声が上がった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】佐藤龍之介の豪快ミドル！こぼれ球に詰めるも…
日本は２分に齋藤俊輔が鋭いドリブル突破からシュートを放つなど、立ち上がりからチャンスを創出。逆に押し込まれる時間もあったが、組織的な守備を披露する。すると、さらに攻勢を強める。
20分、ゴール前のこぼれ球に反応した神田奏真のシュートはゴール上に外れる。35分、齋藤のクロスバー直撃のシュート、直後にも石井久継のシュートが右ポストに阻まれるなど、猛攻を仕掛けるがあと一歩及ばず。０−０で前半を終えた。
ヨーロッパの強豪国相手に繰り広げている熱戦に、SNS上ではファンから「そろそろ点欲しい！」「これだけチャンス作ってるのに決めきれないと後々怖い…」「強い」「かなり攻めてる」「決定機が続く」「互角の戦い」といった声が上がった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】佐藤龍之介の豪快ミドル！こぼれ球に詰めるも…