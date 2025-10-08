【U-20代表のフランス戦スタメン予想】敵守備陣に圧力をかけるために最適なFWは？ ボランチではNZ戦で強烈ミドル弾の大学生MFを抜擢か
負ければ終わり――。一発勝負のノックアウトステージが幕を開けた。
チリで開催されているU-20ワールドカップにおいて、グループステージで３連勝を飾った若き日本代表が、現地10月８日にラウンド16を戦う。相手はフランス。３月のスペイン遠征では３−１で逆転勝利を収めているが、その時からお互いにメンバー構成は変わっており、当時の結果と内容を過剰に信じ過ぎるのは危険だろう。
今回のフランスに、MFウォーレン・ザイール・エメリ、FWデジレ・ドゥエ（ともにパリSG）といったA代表経験者はいない。グループステージでは、２勝１敗の戦績も得失点差で３位抜け。ただ、初戦では日本のスタッフから評判が高かった南アフリカを２−１で撃破。ジネディーヌ・ジダン氏の四男である195センチの大型CBエリアス・ジダン（ベティス）や、南野拓実の同僚で今大会３ゴールをマークしているFWリュカ・ミシャル（モナコ）らを擁するチームの力を侮れない。
「個人の権利を主張するところが強い国民性。それがサッカーにも表われている。個の力を前面に押し出してくる印象」と船越優蔵監督が明かした通り、個人能力は頭ひとつ抜けている。身体能力に秀でた選手が多く、スピードやパワーで勝負できるプレーヤーが揃う。一方で、組織力には乏しく、特に守備面では“穴”が多く、ビルドアップで引っ掛かるケースも目立つ。
３月の対戦時は、高い位置からのプレスがハマった日本が、ショートカウンターからゴールを奪うシーンがあった。それ以外にも多くのチャンスを作っており、今回もハイプレス＆速攻の形はポイントとなる。
「プレッシャーがハマって、ショートカウンターからのゴールが多かった」とMF大関友翔（川崎）も話すなど、攻略のイメージは描けているだろう。
そうした相手の特徴を踏まえ、フランス戦のスタメンを予想すれば、グループステージ初戦のエジプト戦（２−０）に出場した選手がベースになると読む。ただ、相手との相性を考慮した場合、４−２−３−１の１トップにFW高岡伶颯（ヴァランシエンヌ）を置くパターンも面白い。前線から快速を飛ばして相手DFやGKにプレッシャーを与えられるのはもちろん、フランス３部でプレーしているという点でモチベーションも高い。
「フランスリーグでプレーしているなかで、個の強さが印象にある。個のレベルが高いけど、日本もJリーグで活躍している選手がいるし、組織力は上。みんなで力を合わせてやればベスト16の壁を乗り越えられる」
また、ボランチに関してはMF布施克真（筑波大）が初戦と２戦目（チリ／２−０）に先発したが、ニュージーランドとの第３戦（３−０）で体調不良から復活したMF小倉幸成（法政大）の起用もあるかもしれない。ニュージーランド戦では、利き足ではない左足の強烈なミドルで先制ゴールを挙げ、守備では豊富な運動量を武器に黒子役を担った。フランス戦で先発に抜擢されても不思議はない。
フランスでは注目ドリブラーのMFサイモン・ブアブレに加え、DFナサン・ゼゼ（ネオムSC）がラウンド16から合流するとの報道もあるが、恐れるに足らない。DF市原吏音（大宮）、GKピサノ・アレクサンドレ幸冬堀尾（名古屋）を軸に粘り強く対応できれば、勝機は引き寄せられるはずだ。
「相手の分析もしますが、一番は我々がどう戦うのか。それを前面に押し出して戦いたい」とは船越監督の言葉。過度に相手を警戒せず、積み上げてきた臨機応変なスタイルで03年大会以来となる８強入りを目ざす。
取材・文●松尾祐希（サッカーライター）
