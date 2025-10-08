スターバックス・コーポレーションとサントリー食品インターナショナルは、スターバックスのチルドカップシリーズより「スターバックス アールグレイブロッサムティーラテ」を、全国のセブン‐イレブンなどで2025年10月14日（火）から期間限定で発売します。実売価格は219円（税別）。

記事のポイント 本品は2024年秋に発売され好評を博したティーラテ。今年は花の香りがより華やかになって登場します。ラベンダーやキンモクセイなどの花の香りとミルクのやわらかな甘さで、ホッとひといきつけるリラックスタイムを演出します。

本品は、花の香りを楽しめるティーラテ。幾重にも重なる香り高い花々やハーブを、ベルガモットが香るアールグレイティーラテに合わせています。ふんわりと広がるキンモクセイを始めとした秋の花々の中に、ラベンダーのフローラルな香りが際立ち、ひと口ごとにまるでお花畑にいるような贅沢な気分に浸れます。

フレッシュな味わいのミルクとやさしい甘さに包みこまれ、気持ちも華やぐひとときを楽しめます。

パッケージはラベンダー色のメタリック基調をベースに、花のイラストを散りばめてやわらかく優雅な色合いで全体を彩り、華やかさと高級感が感じられる仕上がり。幾重にも重なり合う、咲きこぼれるような花の香りに包まれる贅沢なひとときが表現されています。

商品開発担当者が選ぶ相性のよいフードは「メロンパン」。アールグレイブロッサムティーラテの繊細な花の香りと相まって、サクサクとしたメロンパンから広がる甘いバターの風味が豊かに感じられ、より上品な味わいを楽しめるおすすめの組み合わせ、と提案しています。

