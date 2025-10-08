JRÅì³¤¡¢Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Ç¡ÖSPY¡ßFAMILY¡×¥³¥é¥Ü¡¡10·î17Æü¤«¤é12·î16Æü¤Þ¤Ç¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¯¥¹¥¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â
JRÅì³¤¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ÖSPY¡ßFAMILY¡×¥·¡¼¥º¥ó3ÊüÁ÷µÇ°¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×´ë²è¡Ö¡Ø¤ï¤¯¤ï¤¯Îó¼Ö¡Ù¤Ç½ÐÈ¯¡ª¡×¤ò10·î17Æü¤«¤é12·î16Æü¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Î¼ÖÆâ¸ÂÄê¤Ç¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ü¥¤¥¹ÉÕ¤¤Î³ÈÄ¥¸½¼Â¥Õ¥©¥È¥Õ¥ì¡¼¥àÁ´6¼ï¤òÇÛÉÛ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ü¥¤¥¹ÉÕ¤¤Þ¤Á¤¬¤¤Ãµ¤·¤òÁ´20Ìä¤Î¤¦¤Á5Ìä¤ò½ÐÂê¤¹¤ë¡£¾è¼ÖÆü¤ÎÍâÆü¤Þ¤ÇÍ¸ú¡ÊºÇ½ªÆü¤ÏÅöÆü¸Â¤ê¡Ë¤È¤Ê¤ë¡£
´ü´ÖÃæ¤ËÅì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Ø¾è¼Ö¤·¤¿¿Í¤ËÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¾è¼Ö¾ÚÌÀ¤ÎÄó¼¨¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¤¥é¥¹¥È¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤òÇÛÉÛ¤¹¤ë¡£¾è¼Ö¾ÚÌÀ¤ÏÆÃÀß¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡¢¾è¼ÖÍâÆü¤Þ¤ÇÈ¯¹Ô¤Ç¤¤ë¡£°ú¤´¹¤¨¤Ï¿·Âçºå´Ñ¸÷°ÆÆâ½ê¤Ç12·î16Æü¸á¸å9»þ¤Þ¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¡¢ºß¸Ë¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤¹¤ë¡£