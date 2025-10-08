この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

なぜ中小企業は値上げできないのか？マジで救いようのない最悪の理由があります。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「なぜ中小企業は値上げできないのか？マジで救いようのない最悪の理由があります。」と題した動画で、中小企業の黒字経営に詳しい市ノ澤翔氏（黒字社長）が、値上げに踏み切れない企業が直面する危機と打開策について徹底解説した。市ノ澤氏は、最近視聴者から寄せられた「値上げしたいが顧客離れが怖い」との悩みに触れ、「値上げできないなんてことは決してない」と断言。値上げへの不安を乗り越えるポイントや、実際にお客さんに選ばれ続けるための戦略をバランスよく語った。



市ノ澤氏はいくつかの具体的な問題点を挙げ、「コスト増加の中で価格転嫁できている中小企業は45.7%しかない」と経済産業省のデータを引用しながら現状を解説。「物価が上がり経費も上昇しているにもかかわらず、値上げができていない企業が半分以上も存在する」と危機感を訴えた。一方で、「値上げに踏み切れない最大の理由は、自分で相場観を決めてしまい、お客さんが離れると勝手に思い込んでいること」だと強調し、「お客さんに断られたらそこでやめればいい。話だけでも交渉してみるべき」とアドバイス。



さらに、「値上げできない根本的な背景には、価格決定権を持っていない下請け構造や、人気チェーン店のように少しずつ価格を上げる工夫の不足、そして『質の低いサービス』のまま価格だけ上げようとする姿勢」もあると指摘。飲食店やサービス業を例に挙げ、「質を上げて価格も上げれば必ず成功するとは限らないが、何もせずに値上げだけを恐れていても企業の未来はない」と歯切れよく話した。



値上げを実現し、お客さんに選ばれ続けるためのカギについては「まず社長自身が値上げを決断すること。そして『価格以上の価値を提供する』『お客さんと密なコミュニケーションを取る』の2点を徹底せよ」と力説。「『この2つさえやれば、値上げしても生き残っていくことができます。逆にこれができないと、マジで一生値上げできずに崩壊していくことになります』」との強い言葉も引用された。



自身の体験にも触れ、美容院や床屋に長年通い続けている例を挙げ、「お客さんとの関係性や信頼の構築が、実はリピートや価格に大きく影響する」と語ったのも印象的。動画の終盤では「値上げはどんな事業者も避けて通れない。物価が上がれば、従業員の給料を上げるためにも不可欠」と、経営者に覚悟を迫った。



市ノ澤氏は最後に「利益を出すためには値上げは避けて通れない。どうすれば実現できるか徹底的に考えろ」と呼びかけ、「会社のことを一番分かるのは社長自身。数字を把握し、本当に実践する勇気を持って欲しい」と締めくくった。