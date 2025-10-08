1,110万回表示されSNSで話題になっているのは、神社に参拝したら意外な出会いがあったという投稿。「縁結び神社で出会うのがこれって運命強すぎ」「私も縁結びにお参りに行こうかなあ、、、」と、羨ましがる人たちからのコメントが殺到しているようですよ。

【写真：『パートナーがほしい』と縁結びに強い神社でお願いした結果…】

縁結びの願掛けに

X（旧Twitter）アカウント「シナモン@元陸上自衛隊エースVtuber！」に投稿されたのは、縁結びの願掛けに「川越氷川神社」に参拝した結果。川越氷川神社は「家庭円満・夫婦円満・縁結びの神様」として信仰されていて、出会いを求める人たちが多く訪れる場所なのだそうです。

シナモンさんは「おれのこと大好きなパートナーが欲しい」とお願いしたとのこと。自分のことを愛してくれるパートナーがいれば、幸福感も毎日の充実度もぐっと上がりますよね。きっと、シナモンさんはとても真剣にお願いしたのでしょう。

次の日に現れたのは…？

シナモンさんが川越氷川神社を参拝した翌日、とてつもない出会いがあったとのことです！お相手は、なんとケガをしたキジ白猫ちゃん。顔もとてもやつれていて、放ってはおけない状態だったといいます。

シナモンさんが願ったのは、自分を大好きでいてくれるパートナー。そしてやってきた猫は、元気になるとシナモンさんの腕にぎゅっとしがみついて眠ったり膝の上に乗ってきたりするほど“大好き”を示してくれる子だったそうです。

願いが叶った！

シナモンさんが考えていたお相手は人間だったのかもしれませんが、今となっては猫ちゃんは毎日“大好き”を全力で伝えてくれるよきパートナーといえるでしょう。つまり、川越氷川神社はご利益のある神社ということ。猫ちゃんとの縁結びを望む方は、足を運んでみてもいいかも…？

シナモンさんのおうちには、もう1匹・白黒猫ちゃんがいるそうです。よく肩に乗ってくるとのことで、こちらもシナモンさんが大好きな様子。毎日濃い愛情を受け取っているようなので、理想のラブラブ生活を送れていることでしょう。

キジ白猫ちゃんの“大好き”があふれる表情を見たX民からは「幸せそうな顔しやがって そのまま生きろ…」「ラブラブな2人が羨ましいです！」と、羨ましがるコメントが寄せられていました。

Xアカウント「シナモン@元陸上自衛隊エースVtuber！」には、シナモンさんの日常のつぶやきの他、シナモンさんが描いた漫画も投稿されていますよ。

写真・動画提供：Xアカウント「シナモン@元陸上自衛隊エースVtuber！」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。