モデルの蛯原友里さん（46）が2025年10月3日、自身のインスタグラムを更新。46歳の誕生日を報告するとともに、夫でRIP SLYMEのILMARIさん（50）との家族写真を披露した。

「改めて幸せに感じています」

蛯原さんは、「今年もまたひとつ歳を重ねることができました」と46歳の誕生日を報告。「年齢を重ねるたびに、自分の成長を見つめ直す気持ちと深まる感謝の思いが溢れてきます」とつづり、「いくつになっても学びや成長の機会に恵まれていること、改めて幸せに感じています」と語っていた。

「いつも支えてくれる家族、そして一緒に過ごしてくれる皆さん、ありがとう」と感謝を伝え、「さぁ、また新しい一年も楽しむぞぉ〜！！」と意気込んでいた。

インスタグラムに投稿された写真では、蛯原さんは黒いノースリーブを着用。夫のILMARIさんは、青いシャツを着用。家族でレストランのテーブルにつき、笑顔をみせていた。

この投稿には、「お誕生日おめでとうございます」「最高な写真」「ずっとずっと可愛すぎます」「いつまでも変わらない美しさ」「時が止まってる」といったコメントが寄せられていた。