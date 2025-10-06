人気の飲料から医薬品まで。「Amazon プライム感謝祭」先行セールでみんなが買った商品 TOP20
今回は、ライブドアニュースで人気の20商品をご紹介。まとめ買いしておきたい飲料や日用品などが幅広くラインナップしています。
大画面でフルHDを簡単に楽しめる。2024年発売の「Fire TV Stick HD」
Amazon Fire TV Stick HD | 大画面でフルHDの楽しさを簡単に | ストリーミングメディアプレイヤー
6,980円 → 3,480円（50%オフ）
快適な4Kストリーミング。2024年発売の「Fire TV Stick 4K 第2世代」
Amazon Fire TV Stick 4K | 映画館のような4K体験 | ストリーミングメディアプレイヤー
9,980円 → 5,980円（40%オフ）
長時間バッテリーで外出先でも使いやすい「Fire HD 10」
Amazon Fire HD 10 インチ タブレット - 1080pフル HDディスプレイ、大画面で動画もマンガも - 32GB ブラック
19,980円 → 10,980円（45%オフ）
1日中着けていても快適。頷くだけでSiriに応答できる「AirPods 4」
Apple AirPods 4ワイヤレスイヤホン、Bluetooth 5.3、アクティブノイズ キャンセリング搭載、適応型オーディオ、外部音取り込みモード、パーソナライズされた空間オーディオ、USB-C充電ケース、ワイヤレス充電、H2チップ、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電
29,980円 → 24,800円（17%オフ）
Amazonベーシックの「アルカリ単三電池」20個セット
Amazonベーシック 乾電池 単3形 単三電池 アルカリ 保存期限10年 20個セット 1.5V 液漏れ防止
778円 → 622円（20%オフ）
睡眠時の頭や肩の負担を軽減。「ヒツジのいらない枕」スタンダードモデル
ヒツジのいらない枕 テンセル枕カバー付 まくら 低反発 高反発 丸洗いOK 安眠枕 寝返り 至極
15,800円 → 13,430円（15%オフ）
カカオの華やかな香りとコク、上質な苦みが楽しめるチョコレート
チャック付きで使いやすい。マ・マーのスパゲティ 600g×5袋（約30人前）
マ・マー スパゲティ 1.6mm 600g×5袋（ 約30人前 ）アルデンテ パスタ 麺 レンジ調理 簡単 調理 計量不要 ( 結束タイプ / チャック付袋 ）
2,884円 → 1,470円（49%オフ）
植物由来のプロテインを10g配合。「プロテインバー キャラメル&ナッツ」
濃厚で水に溶かしても美味しい。ホエイプロテインのリッチショコラ味
ザバス(SAVAS) ホエイプロテイン100 リッチショコラ味 1kg 明治【Amazon.co.jp限定】
5,248円 → 3,999円（24%オフ）
やわらかい口当たり。アイリスオーヤマ「富士山の天然水」
アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 天然水 2L ×9本 ラベルレス 富士山の天然水 バナジウム含有 水 ミネラルウォーター ペットボトル 静岡県産 ケース 2リットル ボトル 2000ml【Amazon.co.jp限定】
1,101円 → 889円（19%オフ）
「い・ろ・は・す 天然水」のラベルレスボトル
コカ・コーラ い・ろ・は・す天然水ラベルレス 560ml ×24本
2,055円 → 1,654円（20%オフ）
血中コレステロールが気になる方に。「カゴメ トマトジュース」
カゴメ トマトジュース 食塩無添加 200ml紙パック×30本(毎日1本30日分 機能性表示食品 リコピン GABA 血圧 善玉コレステロール)【Amazon.co.jp限定】
2,970円 → 2,525円（15%オフ）
皮膚や粘膜の健康維持をサポート。DHC「ビタミンC」
小粒で飲みやすい。痛みや熱にすばやく効く「イブA錠」
胃に優しく、つらい頭痛に速く効く。「イブクイック頭痛薬DX」
イブ(EVE)【指定第2類医薬品】イブクイック頭痛薬DX 60錠
1,540円 → 1,278円（17%オフ）
おなかの調子を整える。大正製薬の「新ビオフェルミンS錠」
[指定医薬部外品] 大正製薬 新ビオフェルミンS錠 550錠 61日分整腸剤【Amazon.co.jp限定】 [乳酸菌/ビフィズス菌/フェーカリス菌/アシドフィルス菌 配合] 腸内フローラ改善 便秘や軟便に
3,290円 → 2,486円（24%オフ）
コスパ優秀。ナノックスワンの洗濯洗剤 173回分詰め替え用
NANOXone(ナノックスワン) プロ 詰替メガジャンボ1730g パウダリーソープ 菌の根幹まで遺伝子レベル洗浄で最高峰の洗浄・消臭力 洗濯洗剤 色変化防止 抗菌 ウイルス除去 洗濯槽のニオイ抑制 ダメージケア
1,617円 → 1,376円（15%オフ）
デオドラントサボンの香り。ハミングの柔軟剤 超特大つめかえ用
ハミング 【大容量】消臭実感Wパワー 柔軟剤 着用中ずーっと無限消臭! デオドラントサボンの香り 詰替え 2,600ml
1,529円 → 798円（48%オフ）
その日の気分で香りを楽しめる。「バブ 厳選4種類の香りセレクトBOX」
【大容量】 バブ 厳選4種類の香りセレクトBOX 薬用 56錠 炭酸 入浴剤 詰め合わせ [医薬部外品]
2,079円 → 1,650円（21%オフ）
その他のセール商品
ガルシア エキストラバージン オリーブオイル 1000ml ペット オリーブ農家がつくる オリーブ油 スペイン産 大容量 1L
2,300円 → 1,480円（36%オフ）
by Amazon パックご飯 秋田県産 あきたこまち 180g×24個 国産米 100% 低温製法米
3,440円 → 2,924円（15%オフ）
※お酒は20歳になってから。飲酒運転は法律で禁止されています。妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪影響を与えるおそれがあります。お酒は適量を。飲んだ後はリサイクル。
