¡Ö»¶¤é¤«¤é¤Ê¤¤¥ê¥Ó¥ó¥°¡×¤Ë¤Ê¤ë²È¤Å¤¯¤ê¤Î¥³¥Ä¡£¡ÈÂ¤ºî¼ýÇ¼¡É¤Ç»Ò¤É¤â¤¬¼«Á³¤ËÊÒÉÕ¤±¤ë¶õ´Ö¤Ë
1Ç¯Á°¤Ë3LDK¤ÎÃíÊ¸½»Âð¤ò·ú¤Æ¤¿Æü´©½»¤Þ¤¤¥é¥¤¥¿¡¼¡£¡ÖÊÒÉÕ¤±¤¬¶ì¼ê¤Ç¤â¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¥ê¥Ó¥ó¥°¤òÊÝ¤Á¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤ËÂ¤ºî¼ýÇ¼¤ò¼è¤ê¤Ä¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢Â¿¤¯¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¥é¥¤¥¿¡¼¤¬1Ç¯½»¤ó¤Ç´¶¤¸¤¿¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ýÇ¼¤Î¾¯¤Ê¤µ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥ê¥Ó¥ó¥°
É®¼Ô¤Ï¡¢É×¡¢2ºÐ¤ÎÌ¼¤Î3¿Í²ÈÂ²¡£1Ç¯Á°¤Ë3LDK¤ÎÃíÊ¸½»Âð¤ò·ú¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú´Ö¼è¤ê¡Û¼ýÇ¼¤Î¹©É×¤ÇÊë¤é¤·¤ä¤¹¤µ¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤¿2³¬¥ê¥Ó¥ó¥°
¹©Ì³Å¹¤È¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ÎºÝ¤Ë´Ö¼è¤ê¿Þ¤ò¸«¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤Î¼ýÇ¼¤Î¾¯¤Ê¤µ¡£¥¥Ã¥Á¥ó¤Ï¥«¥Ã¥×¥Ü¡¼¥É¤ä¥Ñ¥ó¥È¥ê¡¼¤Ê¤É¼ýÇ¼¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤Î¼ýÇ¼¤Ï¾®¤µ¤á¤Î¼ýÇ¼¤¬2¤«½ê¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
»ä¤âÉ×¤â¡¢¤â¤È¤â¤ÈÊÒÉÕ¤±¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ÊÁ°½»¤ó¤Ç¤¤¤¿ÄÂÂß½»Âð¤Ï¥ê¥Ó¥ó¥°¼ýÇ¼¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë¤â¤Î¤¬»¶¤é¤«¤ê¤¬¤Á¤Ê¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö¿·µï¤Ç¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â¤¤ì¤¤¤ÊÉô²°¤òÊÝ¤Á¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤¯¡¢¿·¤¿¤Ë¼ýÇ¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼ýÇ¼¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡ÖÂ¤ºî¼ýÇ¼¡×
¼ýÇ¼¾ì½ê¤È¤·¤Æ¸¡Æ¤¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤Î¼þÊÕ¤Ç¤¹¡£
Åö»þ¡¢¹øÊÉ¤¬¤¢¤ê¡¢Ä´ÍýÃæ¤Î¼ê¸µ¤¬±£¤ì¤ëÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¥¿¥¤¥×¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¤«¡¢¹øÊÉ¤Î¤Ê¤¤¥Õ¥ë¥Õ¥é¥Ã¥È¥¿¥¤¥×¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¤Î¤É¤Á¤é¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤«¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê¥¿¥¤¥×¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¤ÏÁ°ÌÌ¤¬¼ýÇ¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥×¤¬Â¿¤¤°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê·¿¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¤Ï¼ýÇ¼¤¬¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤Û¤È¤ó¤É¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¡Ö¥ê¥Ó¥ó¥°Â¦¤«¤é¥¥Ã¥Á¥ó¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ëÄ´Ì£ÎÁ¤ä¥³¥ó¥í¼þ¤ê¤Ê¤É¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯±£¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¥ê¥Ó¥ó¥°Â¦¤Ë¼ýÇ¼¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦2¤Ä¤ÎÍ×Ë¾¤ò¹©Ì³Å¹¤ËÁêÃÌ¡£
¤¹¤ë¤È¡¢Á°ÌÌ¤Ë¼ýÇ¼¤¬¤Ê¤¤Î©¤Á¾å¤¬¤ê¥¿¥¤¥×¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¤Ë¡¢Â¤ºî¼ýÇ¼¤ò¼è¤ê¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
1Ç¯½»¤ó¤Ç¤ß¤Æ´¶¤¸¤¿¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î3¤Ä¤Ç¤¹¡£
¥á¥ê¥Ã¥È1¡§¥ê¥Ó¥ó¥°¤ËÅý°ì´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿
Â¤ºî¼ýÇ¼¤ÎÈâ¤Ë¤Ï¡¢¥«¥Ã¥×¥Ü¡¼¥É¤ÈÆ±¤¸¥Ö¥ë¡¼¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¥«¥é¡¼¤òºÎÍÑ¡£Å·ÈÄ¤Ë¤Ï¾²¤Ë¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿ù¤ÎÌµ¹¤ºà¡¢º¸±¦¤ÎÊÉ¤Ë¤Ï¥ê¥Ó¥ó¥°¤ÎÊÉ¤ÈÆ±¤¸¼¿¶ô¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢¶õ´ÖÁ´ÂÎ¤ËÅý°ì´¶¤ò¤â¤¿¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¥Ó¥ó¥°Á´ÂÎ¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÁÇºà¤ä¿§¤ÈÅý°ì¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Á³¤Ë¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë¤Ê¤¸¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£´ûÀ½ÉÊ¤Î²È¶ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¼Â¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÍýÁÛ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Â¤ºî¼ýÇ¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¥á¥ê¥Ã¥È2¡§¡Ö¼è¤ê½Ð¤·¤ä¤¹¤µ¡×¤È¡Ö¤¹¤Ã¤¤ê¸«¤¨¡×¤òÎ¾Î©
¥Ë¥Ã¥Á¤ÈÈâ¤¬¤Ä¤¤¤¿¼ýÇ¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸«¤»¤ë¼ýÇ¼¤È±£¤¹¼ýÇ¼¤ÎÎ¾Êý¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ë¥Ã¥Á¤Ë¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤è¤¯»È¤¦¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤ä¥Ï¥ó¥É¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ê¤É¤Î¾®Êª¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ë¥Ã¥Á¤Î¹â¤µ¤Ï¡¢¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤òÃÖ¤¤¤Æ¤â¼è¤ê½Ð¤·¤ä¤¹¤¤15cm¤ËÀßÄê¡£¼è¤ê½Ð¤·¤ä¤¹¤µ¤È¸«¤¿ÌÜ¤Î¤¹¤Ã¤¤ê´¶¤òÎ¾Î©¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥á¥ê¥Ã¥È3¡§»Ò¤É¤â¤Ë¡ÖÊÒÉÕ¤±½¬´·¡×¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¤¤¿
Èâ¤Ä¤¤Î¼ýÇ¼¤Ï¡¢3¤Ä¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÊ¬¤±¤ÆÀß·×¡£¤Ê¤«¤Ë¤ÏÃªÈÄ¤òÀßÃÖ¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì»ä¡¢É×¡¢Ì¼¤Î¸Ä¿ÍÅª¤Ê¤â¤Î¤òÊÒÉÕ¤±¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ýÇ¼¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¹â¤µ¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë²ÄÆ°¼°¤ÎÃªÈÄ¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤â¤Î¤òÆþ¤ì¤Æ¤â¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤âÈ´·²¤Ç¤¹¡£
¡È¼«Ê¬ÀìÍÑ¤Î¼ýÇ¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¡É¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ì¼¤ËÊÒÉÕ¤±¤Î½¬´·¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤³¤È¤âÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¼«Á³¤È¡Ö¼«Ê¬¤Î¾ì½ê¤Ë¼«Ê¬¤ÇÊÒÉÕ¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬²êÀ¸¤¨¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¼«¼çÅª¤Ë»È¤ï¤Ê¤¤¥ª¥â¥Á¥ã¤òÊÒÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Â¤ºî¼ýÇ¼¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¥ê¥Ó¥ó¥°¤Î»È¤¤Êý¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼«Í³¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬ºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¡£Â¤ºî²È¶ñ¤â¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢ÍýÁÛ¤Î²È¤Å¤¯¤ê¤ò¤«¤Ê¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£