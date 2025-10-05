´Ú¹ñ¤Î¼óÅÔ°ÜÅ¾¡¢ÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤ÎÁÀ¤¤ÁË¤à¡Öº¬¸»ÅªÍ×°ø¡×¤È¤Ï¡½¹á¹Á¥á¥Ç¥£¥¢
´Ú¹ñ¤ÎÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡ËÂçÅýÎÎ¤Ï9·î16Æü¡¢¹ñÌ³²ñµÄ¡Ê³ÕµÄ¡Ë¤Ç¹ñ²È¶Ñ¹ÕÈ¯Å¸ÀïÎ¬¤ò²þ¤á¤ÆÉ½ÌÀ¤·¡¢Ç¤´üÃæ¤ËÀ¤½¡¡Ê¥»¥¸¥ç¥ó¡ËÆÃÊÌ¼«¼£»Ô¤ËÂè2¤ÎÂçÅýÎÎÉÜ¤ÈÂè2¤Î¹ñ²ñµÄ»öÆ²¤ò¿·Àß¤¹¤ë·×²è¤ò¼¨¤·¤¿¡£¹á¹Á¥á¥Ç¥£¥¢¤Î°¡½§½µ´©¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î¼óÅÔ°ÜÅ¾¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¾õ¶·¤È¡¢¤½¤ì¤òÁË¤à¡Öº¬ËÜÅªÍ×°ø¡×¤Î²òÀâµ»ö¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£°Ê²¼¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¸þ¤±¤ËÆâÍÆ¤ò¼è¼ÎÁªÂò¤·¤Ä¤ÄÆ±µ»ö¤Î¼çÍ×ÉôÊ¬¤òºÆ¹½À®¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
¥½¥¦¥ë¤Î¹ÔÀ¯µ¡Ç½¤òÊ¬»¶¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï2003Ç¯3·î¤«¤é08Ç¯2·î¤Þ¤Ç¤ÎâºÉðîë¡Ê¥Î¡¦¥à¥Ò¥ç¥ó¡ËÀ¯¸¢¤Î¹ÔÀ¯Ãæ¿´Ê£¹çÅÔ»Ô·×²è¤Ë¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£21Ç¯»þÅÀ¤Ç¡¢¹ñÌ³Ä´À°¼¼¡¢´ë²èºâÀ¯Éô¡¢¸ÛÍÑÏ«Æ¯Éô¤ò´Þ¤à45¤ÎÃæ±û¹ÔÀ¯µ¡´Ø¤¬À¤½¡»Ô¤Ë°ÜÅ¾¤·¤¿¡£¹ÔÀ¯¼óÅÔ¤¿¤ëÀ¤½¡»Ô¤Î¤Ò¤Ê·Á¤ÏÀ°¤¤¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
´Ú¹ñ¤Î¼óÅÔµ¡Ç½°ÜÅ¾¤Ï¡¢¹ÔÀ¯¸úÎ¨¤À¤±¤ÎÌäÂê¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¸¢ÎÏ¤Î½êºßÃÏ¤Î°ÜÆ°¤À¤±¤ÎÌäÂê¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£ÍûºßÌÀÀ¯¸¢¤ÏÅÔ»Ô¤Î¹ÔÀ¯µ¡Ç½¤ÎÄ´À°¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Í¸ý¤È»º¶È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎºÆÄ´À°¤È¡¢´Ú¹ñ¤òÄ¹Ç¯Çº¤Þ¤»¤Æ¤¤¿¼óÅÔ·÷°ì¶Ë½¸Ãæ¤Î¾õ¶·¤ò²þÁ±¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ó¤Ç¤âµÛ¤¤´ó¤»¤ë¡ÖµðÂç¥µ¥¤¥Õ¥©¥ó¡×¤¬½Ð¸½
´Ú¹ñ¤Î·³»öÀ¯¸¢¤Ï1960Ç¯Âå¤Ë¹ñ²È¥ì¥Ù¥ë¤Î·ÐºÑ³«È¯·×²è¤òºöÄê¤·¡¢Í¢½Ð»Ø¸þ·¿·ÐºÑ¥â¥Ç¥ë¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Æü´ÚÊ»¹ç»þÂå¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¥¤¥ó¥Õ¥é¤âÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥½¥¦¥ë¤äµþµ¦Æ»ÃÏ¶è¡Ê¥¥ç¥ó¥®¥É¡ËÃÏ°è¤ÈºÇÂç¤Î¹ÁÏÑÅÔ»Ô¤Ç¤¢¤ë³ø»³¡Ê¥×¥µ¥ó¡Ë¤¬½ÅÅÀ³«È¯ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¹ñ²ÈÀ¯ºö¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¡¢Å´Æ»¤Îµþ³øÀþµÚ¤Óµþ³ø¹âÂ®Æ»Ï©¤¬À°È÷¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤Ç¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÏ©Àþ±è¤¤¤Î¼óÅÔ·÷¿Í¸ýµ¬ÌÏ¤È·ÐºÑ¤ÏµÞÂ®¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¡£
´Ú¹ñ¤Î¼óÅÔ·÷¤Ç¤Ï¡¢¹âÅÙ½¸Ãæ¤Ë¤è¤ë¹â¸úÎ¨²½¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¤¹¤¶¤Þ¤·¤¤¥µ¥¤¥Õ¥©¥ó¸½¾Ý¡×¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¿Í¤Ï¡¢¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤Ë¤·¤Æ¥½¥¦¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¼êÃÊ¤ò¹Ö¤¸¤Æ¥½¥¦¥ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡×ËÜÇ½¤¬À¸¤¸¤¿¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢³¬µé¤Î¸ÇÄê²½¤¬¿¼¹ï²½¤¹¤ë´Ú¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°ìÈÌ¿Í¤¬³¬µé¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¼«Ê¬¤ÎÎ©¾ì¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ëºÇ¤â¼çÍ×¤Ê¼êÃÊ¤Ï¹â³ØÎò¤Î¼èÆÀ¤À¡£Ãæ±ûÆüÊó¤¬È¯É½¤·¤¿´Ú¹ñ¤ÎÁí¹çÂç³Ø¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¾å°Ì20¹»¤Î¤¦¤Á19¹»¤¬¼óÅÔ·÷¤Ë¤¢¤ë¡£¼óÅÔ·÷¤Ç³Ø¶È¤ò½ª¤¨¤¿Â´¶ÈÀ¸¤Ï¼óÅÔ·÷¤òÎ¥¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¡£´Ú¹ñÈÇ¡Ö¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ì¡¼¡×¤È¤â¸À¤¨¤ëµþµ¦Æ»ÈÄ¶¶¤ä¾âÏ©¡Ý¸÷²½Ìç¡Ý¹¾Æî°ìÂÓ¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹Ë¡Î§»öÌ³½ê¤ä²ñ·×¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°ËÜ¼Ò¤Ê¤É¤Î´ë¶È¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÍ¥¶øÂÔ¶ø¤Ï¡¢¼êÊü¤¹¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¤·¤Î¤Ó¤Ê¤¤¡£
À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×500´ë¶È¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë´Ú¹ñ´ë¶È¤Î70¡ó°Ê¾å¤¬¼óÅÔ·÷¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥½¥¦¥ëÆÃÊÌ»Ô¡¢¿ÎÀî¹°è»Ô¡¢µþµ¦Æ»¤Ê¤É¼óÅÔ·÷¤Î¿Í¸ý¤ª¤è¤ÓGDP¤ÏÁ´¹ñ¤Î¤Û¤ÜÈ¾Ê¬¤À¡£¤³¤Î½¸Ãæ¤ÏÀè¿Ê¹ñ¤Ç¤âµ©Í¤À¡£1960Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¤«¤é90Ç¯Âå¸åÈ¾¤Þ¤Ç¤Î´Ú¹ñ¤Î¹âÅÙÀ®Ä¹¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö´Á¹¾¡Ê¥Ï¥ó¥¬¥ó¡Ë¡×¤Î´ñÀ×¡×¤Î¼ç¤¿¤ëÉñÂæ¤â¼óÅÔ·÷ÃÏ¶è¤À¤Ã¤¿¡£
ÃÏÊý¤«¤é¥½¥¦¥ë¤Ø¤Îº¨¤ßÀá¡Ö²¿¤Ç¤âµÛ¤¤¹þ¤à¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ë¡×
¤·¤«¤·¼óÅÔ·÷¤Ø¤Î°ì¶Ë½¸Ãæ¤Ï¡¢ÃÏ°èÈ¯Å¸¤Î¿¼¹ï¤ÊÉÔ¶Ñ¹Õ¤â¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£½Ð¿ÈÃÏ¤Ç¤¢¤ë·Ä¾°ËÌÆ»ÃÎ»ö¤òÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢ÃÏ¸µ¤Î³èÀ²½¤ËÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¿ÔÎÏ¤·¤¿¶â´²ÍÆ¡Ê¥¥à¡¦¥°¥¡¥ó¥è¥ó¡Ë»á¤Ï¡Ö¤â¤··¯¤¬²¿¤«¤òÅØÎÏ¤·¤ÆÁÏÂ¤¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤ÏµÛ¤¤¼è¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Þ¤ë¤Ç¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¿Í¤â¡¢Ê¸²½¤â¡¢ÉÙ¤â¡Ä¡Ä¡×¤ÈÃ²¤¤¤¿¡£¼ãÇ¯¿Í¸ý¤â»ñËÜ¤âÎ®½Ð¤¹¤ë¸½¼Â¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿ÌµÎÏ´¶¤«¤é¤³¤Î¤è¤¦¤ËÃ²¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¿Í¸ý¤È»ñËÜ¤ÎÎ®Æþ¤ò¶îÆ°¤¹¤ë¤Î¤Ï¹âÉÊ¼Á¤Ê¸ÛÍÑµ¡²ñ¤äÀ°È÷¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥Õ¥é¡¢´°È÷¤µ¤ì¤¿»º¶È¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤À¡£À¤½¡»Ô¤ÎÀ¯¼£µ¡Ç½¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢À¯¼£¸¢ÎÏ¤òÊ¬»¶¤µ¤»¡¢»º¶È°ÜÅ¾¤òÍ¶Æ³¤¹¤ë»î¤ß¤À¡£Âè2ÂçÅýÎÎÉÜ¤ÈÂè2¹ñ²ñµÄ»öÆ²¤ÎÀßÃÖ¤Ï¡¢À¤½¡»Ô¤¬¾ïÂÖ²½¤·¤¿À¯¼£¤Î¾ì¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¡¢¤½¤Î¤³¤È¤ËÈ¼¤¤ÂçÅýÎÎÉÜ¡¢Ãæ±û¾ÊÄ£¡¢¹ñ²ñ¤Ê¤É¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬¾ïÃó¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¼¡¤ÎÃÊ³¬¤È¤·¤Æ¡¢Âç³Ø¤ä¸¦µæµ¡´Ø¤Î°ÜÅ¾¡¢´ë¶È¤ËÂÐ¤¹¤ëÀÇÀ©Í¥¶ø¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢¼óÅÔ·÷¤Î¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ»º¶È¤Î°ìÉô¤òÀ¤½¡»Ô¤È¤½¤Î¼þ°Ï¤Ë°ÜÅ¾¤µ¤»¤ë¤³¤È¤â¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤ë¡£
¿Í¿´¤ËÝî¤ß¹þ¤ó¤À¡Ö¥½¥¦¥ë¤³¤½´Ú¹ñ¤ÎÃæ±û¡×
¤·¤«¤·¡¢À¤½¡»Ô¤Ø¤Î¼óÅÔ·÷µ¡Ç½¤Î°ÜÆ°¤òÁË¤à¾õ¶·¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤º¤Ï»ÊË¡Íí¤ß¤ÎÌäÂê¤À¡£·ûË¡ºÛÈ½½ê¤Ï04Ç¯¡¢âºÉðîëÀ¯¸¢¤¬¥½¥¦¥ë¤ÎÀ¯¼£µ¡Ç½¤ò´°Á´¤ËÀ¤½¡»Ô¤Ë°ÜÅ¾¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ËÀ©Äê¤·¤¿¡Ö¿·¹ÔÀ¯¼óÅÔ·úÀßÆÃÊÌË¡¡×¤ò°ã·û¤ÈºÛÄê¤·¤¿¡£
´Ú¹ñ¤Î·ûË¡¤Ë¡¢¡Ö¼óÅÔ¤Ï¥½¥¦¥ë¡×¤È¤ÏÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤··ûË¡ºÛÈ½½ê¤Ï¡¢¥½¥¦¥ë¤¬¼óÅÔ¤Ç¤¢¤ë»ö¼Â¤Ï¡¢ÈóÀ®Ê¸¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬·ûË¡¤Î¸úÎÏ¤ò»ý¤Äµ¬ÈÏ¤Ë¹â¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢ÉáÄÌË¡¤Ç¼óÅÔ¤ÎÃÏ°Ì¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢·ûÀ¯Ãá½ø¤ËÈ¿¤¹¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£
¤³¤Î·ûË¡ºÛÈ½½ê¤ÎºÛÄê¤Ï¼¨º¶¤ËÉÙ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Ä«Á¯È¾Åç2300Ç¯¤Î¹ñ²È»Ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥½¥¦¥ë¤Ï¼óÅÔ¤È¤·¤ÆÂØ¤¨¤¬¤¿¤¤ÃÏ¤Ë¤Ê¤ê¡¢·ûË¡ºÛÈ½½ê¤â¥½¥¦¥ë¤Î¼óÅÔ¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤Ï¡¢¡ÖÉÔÊ¸·ûË¡¡×¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¼¨¤·¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤é¤À¡£
É´ºÑ²¦Ä«¤«¤éÍûºßÌÀÀ¯¸¢¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤Î²¦Ä«¤ÈÀ¯¸¢¤Ç½Ð¸½¤·¤¿¡Ö¹ñ²ÈÊÑÆ°¤Î½Ö´Ö¡×¤Ï¥½¥¦¥ë¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤¿¡£¥½¥¦¥ë¤Ï´Ú¹ñ¹ñ²È¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¹ñ²È¤¬¼«¤é¤ò¸ì¤ëÊª¸ì¤Î½ÐÈ¯ÅÀ¡×¤È¤â¤¤¤¨¤ëÃÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
´Ú¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¥½¥¦¥ë¤Ø¤Î°ì¶Ë½¸Ãæ¤È¡¢ÃÏ°è¤ÎÉÔ¶Ñ¹Õ¤È¤¤¤¦Ä¹´üÅª¤«¤Ä¹½Â¤Åª¤ÊÌäÂê¤Ï¡¢Ã±¤ËÀ¯ºö¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ½Ð¸½¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¿Í¡¹¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥½¥¦¥ë¤Ë°ú¤´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Ä¹¤¤Îò»Ë¤òÄÌ¤¸¤ÆÇÝ¤ï¤ì¤¿¥½¥¦¥ë¤ËÂÐ¤¹¤ë¡Ö¿´¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡×¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/Ç¡·îÈ»¿Í¡Ë