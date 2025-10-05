その着方、もう古いかも！【AMERICAN HOLIC】大人の「垢抜けジーンズコーデ」

カジュアルコーデで活躍するジーンズ。【AMERICAN HOLIC（アメンリカンホリック）】からは、新作デニムが続々と登場しています。ジーンズはデザインや着こなし方次第で、古くも今っぽくも見えるアイテム。今回は、大人世代のスタイルをアップデートできそうな「垢抜けジーンズコーデ」をご紹介します。いつものコーデを新鮮に見せたい人は、ぜひチェックしてみて。

シンプルコーデもこなれて見えるブラックワイド

流行が続くワイドシルエットのジーンズ。全体的にゆったりとしたラインは体型を拾いにくく、自然にリラックス感を演出してくれそう。カジュアルなブラックワイドジーンズには、きれいめなトップスを合わせて上品にまとめるのがおすすめ。シンプルなトップスを合わせてもこなれて見えるので、大人世代のデイリーコーデに頼れる存在です。

すっきり見えに期待できそうなセミフレア

程よく広がるシルエットが魅力のセミフレアデニムコーデ。フレアすぎない形と、サイドに入ったラインがアクセントになり、脚をすっきりと見せてくれそうです。ポロシャツのような襟付きトップスを合わせて、スポーティーな要素も取り入れた旬を感じる着こなしに。きれいめ派の大人世代にもぴったりです。

丸みシルエットで定番コーデも垢抜け

ゆるやかなカーブラインが特徴のバレルレッグジーンズ。ほんのり丸みを帯びたシルエットで、旬の雰囲気を演出してくれそうです。Tシャツとジーンズを合わせた定番のシンプルコーデも、ジーンズの立体感でおしゃれ度がアップ。程よいゆとりがあり、脚のラインを拾いにくいのも嬉しいポイントです。

細身ストレートは濃色できれいめに

細めのシルエットが特徴のストレートジーンズ。少しゆとりはあるけれど太すぎないシルエットで、幅広いコーデに合わせやすそう。濃いめのカラーが上品な雰囲気を演出し、季節感をプラスできるのも嬉しいところ。オーバーサイズのカジュアルなTシャツも、ラフさは残しつつほんのり上品さを感じるきれいめな着こなしに。腰元に揺れるくまのチャームも、遊び心のあるおしゃれポイントです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@mitekin.38様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Natsumi.N