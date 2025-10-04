歌手テイラー・スウィフトが、3日にリリースした新アルバム『ザ・ライフ・オブ・ア・ショーガール』の中で、自身の人生の「ウィッシュリスト」を歌詞に込め、結婚と家庭への強い憧れを明かしている。テイラーは、NFL選手の婚約者トラヴィス・ケルシーから今年9月にプロポーズされる以前から、結婚と子どもを持つ未来を思い描いていたという。



【写真】“普通"を望むもさすがのパワーカップル ダイヤの婚約指輪ギラギラ大きすぎる！

収録曲『ウィッシュリスト』では、テイラーが妻として、母としての未来を夢見る様子が描かれている。「ただあなたが欲しい／子どもを2人持って、近所中があなたにそっくり／世界に『私たちに構わないで』って言って…そして本当に誰も構わない」と歌い、静かな家庭生活への憧れを表現している。



さらに「バスケットゴール付きの前庭を夢見てる／自立して、落ち着いて、ウィッシュリストを叶えたい／ただあなたが欲しい」と続け、理想の暮らしを描写。「星に願いをかけた／神様、私が魅力的だと思える親友をください／一度、二度、正しいと思ったけど違った／あなたに不意を突かれた／私は欲しいものがわかってるから、手に入れたい」と、過去の恋愛を振り返りながら今の確信を語っている。



またテイラーは、アルバムの別の楽曲『エルデスト・ドーター』では、かつて「結婚を信じていない」と語っていたことについて「それは嘘だった」と告白している。



（BANG Media International／よろず～ニュース）