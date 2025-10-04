ポータブル電源のブランド「BLUETTI」は10月4日（土）、「Amazon プライム感謝祭先行セール」に参加。10月7日（火）からの本セールとあわせて割引販売を行う。

同時に、BLUETTI公式ショップにおいても10月8日（水）からキャンペーンを展開。「BLUETTI 秋の感謝祭」と銘打ち、主力製品をはじめセール品を取りそろえるという。

※実際の価格は販売ページをご確認ください。

セール期間

AORA 100 V2＋100W ソーラーパネル

BLUETTI 公式 Amazon 店：10月4日（土）～10月10日（金） BLUETTI公式サイト：10月8日（水）～10月23日（水）

96,800円→69,800円（28％OFF）

Elite 200 V2＋350W ソーラーパネル

239,800円→142,800円（38％OFF）

AC70＋100W ソーラーパネル

94,800円→55,799円（41％OFF）

AORA 30 V2＋60W ソーラーパネル

39,800円→27,800円（30％OFF）