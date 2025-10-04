キャンペーン：「BLUETTI 秋の感謝祭」でポータブル電源がセールに Amazon プライム感謝祭と公式サイトで
ポータブル電源のブランド「BLUETTI」は10月4日（土）、「Amazon プライム感謝祭先行セール」に参加。10月7日（火）からの本セールとあわせて割引販売を行う。
同時に、BLUETTI公式ショップにおいても10月8日（水）からキャンペーンを展開。「BLUETTI 秋の感謝祭」と銘打ち、主力製品をはじめセール品を取りそろえるという。
※実際の価格は販売ページをご確認ください。
セール期間BLUETTI 公式 Amazon店：10月4日（土）～10月10日（金） BLUETTI公式サイト：10月8日（水）～10月23日（水）
AORA 100 V2＋100W ソーラーパネル
96,800円→69,800円（28％OFF）
Elite 200 V2＋350W ソーラーパネル
239,800円→142,800円（38％OFF）
AC70＋100W ソーラーパネル
94,800円→55,799円（41％OFF）
AORA 30 V2＋60W ソーラーパネル
39,800円→27,800円（30％OFF）