【人気】一晩中ずっと快適。Amazon プライム感謝祭で「ヒツジのいらない枕」がSALE価格に

秋のビッグセール「Amazon プライム感謝祭」に先駆けて、先行セールが本日から2025年10月6日（月）まで開催中です。先行セールの価格はAmazon プライム感謝祭本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。今回は、累計販売個数が60万個を突破した「ヒツジのいらない枕」をご紹介。Amazonの枕ランキングでも上位の常連で、SNSやTVでも「朝までぐっすり眠れる！」と話題です。

頭に瞬間フィット。体勢を変えても極上の寝心地が続く

「ヒツジのいらない枕」では、高い伸縮性と弾力性で医療機器やスポーツ用品にも使用されている新素材「TPE」を採用。ゴムのような柔軟性で形状を変えるので、頭に心地よく密着します。さらに、人間工学に基づいて作られた三角格子構造が頭から肩まで隙間なくしっかりホールド。TPE素材と三角格子構造を枕全体に贅沢に使用しているため、場所によって寝心地が変わらず、体勢を変えても心地よい眠りが続きます。

頭が蒸れない「完全通気構造」で、寝返りの数を最小限に

寝ているあいだ、人は頭部に熱を感じると寝返りをして熱を発散させようとしますが、「ヒツジのいらない枕」では三角格子構造が通気性を確保。頭部を涼しく保てるため、寝返りの数を最小限にできます。

あらゆる寝相に対応。10年経っても変わらない耐久性

10年間の寝返りを想定した、8万回の圧力試験をクリア。高い耐久性のあるTPE素材だから、長く安心して使用できます。また、あえて少し重ための設計になっているため一晩中ずれることなくフィットし、起きたときも枕が定位置からずれないのが特徴です。

本体の丸洗いOKで、お手入れ簡単。特製カバーも付属

お手入れは簡単で、水・ぬるま湯でそのまま丸洗いができます。また、TPE素材はニオイやカビなどが発生しにくく、清潔に保ちやすいのも特徴のひとつ。枕の柔らかさ・通気性のよさを最大限に引き出すテンセル製のカバーも付属しています。

【一番人気】ヒツジのいらない枕「至極」

王道のスタンダードモデル。標準サイズで、仰向けで眠る方におすすめ。

ヒツジのいらない枕「調律」

低め〜標準サイズ。小柄な方や、自分の好きな高さがわからない方におすすめ。

ヒツジのいらない枕「極柔 BIGサイズモデル」

シリーズ最高の柔らかさを実現した、プレミアムなBIGモデル。横向きで眠る方におすすめ。

ヒツジのいらない枕「フリースタイル」

巻ける、畳める、新タイプの枕が登場。高さ、柔らかさをもっと自由に調整できます。

キッズ用の「子ヒツジのいらない枕」

3歳以上に推奨。成長にあわせて高さを調整できる、子ども用の枕。

ヒツジのいらないシリーズの寝具

その他のセール商品

プライム感謝祭でポイントアップ ＆ 100,000ポイントが当たるチャンスも

※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください

※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください

※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります

イベント期間中、エントリーして合計10,000円以上の購入を対象にポイント還元率がアップ。また、キャンペーン対象商品を合計10,000円以上購入で100,000ポイントが当たる大抽選会に自動エントリーされます。