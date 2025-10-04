【人気】一晩中ずっと快適。Amazon プライム感謝祭で「ヒツジのいらない枕」がSALE価格に
今回は、累計販売個数が60万個を突破した「ヒツジのいらない枕」をご紹介。Amazonの枕ランキングでも上位の常連で、SNSやTVでも「朝までぐっすり眠れる！」と話題です。
ヒツジのいらない枕 テンセル枕カバー付 まくら 低反発 高反発 丸洗いOK 安眠枕 寝返り 至極
15,800円 → 13,430円（15%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
ヒツジのいらない枕 テンセル枕カバー付 低め枕 ファイバー枕 通気性 丸洗いOK 高さ調節可能 安眠枕 寝返り 低い 父の日 ギフト 調律
19,800円 → 16,632円（16%オフ）
ヒツジのいらない枕 枕 まくら テンセル枕カバー付き 丸洗いOK 高め枕 横向き寝 耐圧分散 寝返り 快眠枕 BIGサイズ 父の日 ギフト プレゼント 極柔
22,000円 → 18,260円（17%オフ）
→ Amazon「ヒツジのいらない枕」はこちら
→「Amazon プライム感謝祭」はこちら
頭に瞬間フィット。体勢を変えても極上の寝心地が続く
「ヒツジのいらない枕」では、高い伸縮性と弾力性で医療機器やスポーツ用品にも使用されている新素材「TPE」を採用。ゴムのような柔軟性で形状を変えるので、頭に心地よく密着します。
さらに、人間工学に基づいて作られた三角格子構造が頭から肩まで隙間なくしっかりホールド。TPE素材と三角格子構造を枕全体に贅沢に使用しているため、場所によって寝心地が変わらず、体勢を変えても心地よい眠りが続きます。
頭が蒸れない「完全通気構造」で、寝返りの数を最小限に
寝ているあいだ、人は頭部に熱を感じると寝返りをして熱を発散させようとしますが、「ヒツジのいらない枕」では三角格子構造が通気性を確保。頭部を涼しく保てるため、寝返りの数を最小限にできます。
あらゆる寝相に対応。10年経っても変わらない耐久性
10年間の寝返りを想定した、8万回の圧力試験をクリア。高い耐久性のあるTPE素材だから、長く安心して使用できます。また、あえて少し重ための設計になっているため一晩中ずれることなくフィットし、起きたときも枕が定位置からずれないのが特徴です。
本体の丸洗いOKで、お手入れ簡単。特製カバーも付属
お手入れは簡単で、水・ぬるま湯でそのまま丸洗いができます。また、TPE素材はニオイやカビなどが発生しにくく、清潔に保ちやすいのも特徴のひとつ。枕の柔らかさ・通気性のよさを最大限に引き出すテンセル製のカバーも付属しています。
【一番人気】ヒツジのいらない枕「至極」
王道のスタンダードモデル。標準サイズで、仰向けで眠る方におすすめ。
ヒツジのいらない枕 テンセル枕カバー付 まくら 低反発 高反発 丸洗いOK 安眠枕 寝返り 至極
15,800円 → 13,430円（15%オフ）
ヒツジのいらない枕「調律」
低め〜標準サイズ。小柄な方や、自分の好きな高さがわからない方におすすめ。
ヒツジのいらない枕 テンセル枕カバー付 低め枕 ファイバー枕 通気性 丸洗いOK 高さ調節可能 安眠枕 寝返り 低い 父の日 ギフト 調律
19,800円 → 16,632円（16%オフ）
ヒツジのいらない枕「極柔 BIGサイズモデル」
シリーズ最高の柔らかさを実現した、プレミアムなBIGモデル。横向きで眠る方におすすめ。
ヒツジのいらない枕 枕 まくら テンセル枕カバー付き 丸洗いOK 高め枕 横向き寝 耐圧分散 寝返り 快眠枕 BIGサイズ 父の日 ギフト プレゼント 極柔
22,000円 → 18,260円（17%オフ）
ヒツジのいらない枕「フリースタイル」
巻ける、畳める、新タイプの枕が登場。高さ、柔らかさをもっと自由に調整できます。
ヒツジのいらない枕 フリースタイル 枕カバー付き 枕 タオル枕 枕 低め 低め枕 ギフト プレゼント
14,800円 → 12,580円（15%オフ）
キッズ用の「子ヒツジのいらない枕」
3歳以上に推奨。成長にあわせて高さを調整できる、子ども用の枕。
子ヒツジのいらない枕 子供用枕 枕 低め 子供 大人兼用 低い枕 ジュニア 睡眠まくら キッズ枕 丸洗い可能
12,800円 → 10,880円（15%オフ）
ヒツジのいらないシリーズの寝具
ヒツジのいらないマットレス -SLEEPER- シングル マットレストッパー 折りたたみ 薄型 洗える 高反発マットレス 無重力 父の日 ギフト
49,800円 → 42,330円（15%オフ）
ヒツジのいらないマットレス 高反発 シングル カバー付 ベッドマット 折り畳み マットレストッパー 体圧分散 丸洗い 通気性 父の日 ギフト
66,000円 → 56,100円（15%オフ）
【瞬間発熱素材・抗菌仕様】ヒツジのいらないかけ布団 ファイヤーブーストNEO シングル ブラック 掛け布団 冬用 瞬間発熱素材 洗える かけ布団 暖かい 抗菌 肌掛け布団 ふとん ギフト プレゼント (シングル)
45,500円 → 38,670円（15%オフ）
ヒツジのいらない敷きパッド ファイヤーブースト シングル 冬用 あったか敷きパッド ベッドシーツ シングル敷きパッド ブラック
15,400円 → 13,090円（15%オフ）
その他のセール商品
めぐりズム 【大容量】蒸気でホットアイマスク ラベンダーの香り 16枚入 【Amazon.co.jp限定】
1,694円 → 1,440円（15%オフ）
aimeve アイマスク 睡眠用 安眠 快眠 グッズ 遮光率99.99％ (睡眠栄養指導士推薦) 3D 立体 軽量 目隠し (ブラック - アジャスター)
2,180円 → 1,386円（36%オフ）
キユーピー リラーレ 睡眠 サプリ 60粒 約30日分 機能性表示食品 ラフマ配合 [ グリシン GABA テアニン 不使用] 睡眠 の 質を高める (30日用)
2,380円 → 1,100円（54%オフ）
→ Amazon「ヒツジのいらない枕」はこちら
プライム感謝祭でポイントアップ ＆ 100,000ポイントが当たるチャンスも
イベント期間中、エントリーして合計10,000円以上の購入を対象にポイント還元率がアップ。また、キャンペーン対象商品を合計10,000円以上購入で100,000ポイントが当たる大抽選会に自動エントリーされます。
→キャンペーン詳細ページを見る
※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります