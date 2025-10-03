　フランスサッカー連盟(FFF)は2日、10月の北中米ワールドカップ欧州予選2試合に向けたフランス代表メンバーを発表した。10日にアゼルバイジャン代表と、13日にアイスランド代表と対戦する。

　バロンドールを受賞したFWウスマン・デンベレ(パリSG)は怪我のためメンバー外。FWマルクス・テュラム(インテル)やFWラヤン・シェルキ(マンチェスター・C)も怪我で招集されなかった。

　その一方でFWジャン・フィリップ・マテタ(クリスタル・パレス}}が初招集された。28歳のマテタは昨年のパリオリンピックにオーバーエイジ枠で出場し、6戦5発で準優勝に貢献。現地メディア『RMCスポーツ』によると、ディディエ・デシャン監督はテュラムの欠場が影響していることを認めつつ得点力を評価し、「以前から50人の予備リストに入っている」と期待を示した。

以下、招集メンバー

▽GK

リュカ・シュバリエ(パリSG)

マイク・メニャン(ミラン)

ブリス・サンバ(レンヌ)

▽DF

リュカ・ディーニュ(アストン・ビラ)

マロ・グスト(チェルシー)

リュカ・エルナンデス(パリSG)

テオ・エルナンデス(アルヒラル)

ダヨ・ウパメカノ(バイエルン)

イブラヒマ・コナテ(リバプール)

ジュール・クンデ(バルセロナ)

ウィリアン・サリバ(アーセナル)

▽MF

マイケル・オリーズ(バイエルン)

クアディオ・コネ(ローマ)

アドリアン・ラビオ(ミラン)

エドゥアルド・カマビンガ(R・マドリー)

ケフレン・テュラム(ユベントス)

▽FW

マグネス・アクリウシェ(モナコ)

ブラッドリー・バルコラ(パリSG)

ウーゴ・エキティケ(リバプール)

ジャン・フィリップ・マテタ(クリスタル・パレス}}

キリアン・ムバッペ(R・マドリー)

クリストファー・エンクンク(ミラン)

キングスレイ・コマン(アルナスル)