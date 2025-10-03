柿のなます【材料】（2人分）柿 1個ニンジン 1/2本<合わせ酢>砂糖 小さじ 2塩 少々酢 大さじ 2しょうゆ 小さじ 1/2【下準備】1、柿はヘタを取り、皮をむいて棒状に切る。2、ニンジンは皮をむいてせん切りにし、分量外の塩で軽くもみ、しんなりしたら水気を絞る。【作り方】1、ボウルで＜合わせ酢＞の材料を混ぜ合わせ、柿、ニンジンを加えて和え、器に盛る。