¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤¬¥È¥é¥ó¥×¤Ë¶þÉþ¤·¤¿¡Ä¿Íµ¤¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤¬ÊüÁ÷Ãæ»ßŽ¤¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿Ž¢¸ÀÍÕ¼í¤êŽ£¤Î¶²ÉÝ
¢£¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î°µÎÏ¤Ç¡¢¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¤¬Ìµ´ü¸ÂµÙ»ß¤Ë
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÉü¸¢¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÊÝ¼é·Ï³èÆ°²È¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥«¡¼¥¯»á¤¬9·î10Æü¡¢¥æ¥¿½£¤Î¥æ¥¿¥Ð¥ì¡¼Âç³Ø¤Ç¤Î¹Ö±éÃæ¤Ë½Æ·â¤µ¤ì¡¢»àË´¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¤³¤Î»ö·ï¤ò¼õ¤±¡¢¥«¡¼¥¯»á¤Î»à¤òÅé¤à¤ÈÆ±»þ¤ËÆ±»á¤Î»à¤òÙèÙé¤·¤¿¤ê¡¢¤½¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÈãÈ½¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤òÈ³¤¹¤ëÆ°¤¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥ß¥é¡¼ÂçÅýÎÎ¼¡ÀÊÊäº´´±¤Ï¡¢¡Ö¥«¡¼¥¯»á¤Î»à¤òÙèÙé¤¹¤ë¼Ô¤Ï¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¤À¡£¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢²¼¤Ç¤Ï¡¢Ë¡¼¹¹ÔÅö¶É¤¬¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤ò¤¹¤ë¼Ô¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤·¡¢ÇË»º¤µ¤»¡¢¸¢ÎÏ¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢Ë¡Î§¤Ë°ãÈ¿¤¹¤ì¤Ð¼«Í³¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È·Ù¹ð¤·¤¿¡ÊPBS¥Ë¥å¡¼¥¹¥¢¥ï¡¼¡¢2025Ç¯9·î15Æü¡Ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢À¯ÉÜ¤Îµ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¡×¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤¿¼Ô¤ÏÈ³¤»¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë¡Ö½ÍÀ¶¡×¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£À¯¸¢Æâ³°¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁÈ¿¥¤Ç¡¢¥«¡¼¥¯»á¤òÈãÈ½¤·¤¿ÃøÌ¾¿Í¤äÀ¯ÉÜ¿¦°÷¡¢¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¤Ê¤É¤¬²ò¸Û¤äÄä¿¦½èÊ¬¤È¤Ê¤ê¡¢·ûË¡½¤ÀµÂè1¾ò¤ÇÊÝ¾ã¤µ¤ì¤¿¸ÀÏÀ¤Î¼«Í³¤ò¤á¤°¤ëÏÀÁè¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤Ê¤«¡¢¤³¤ÎµÄÏÀ¤ò¤µ¤é¤Ë¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤¤¿¡£9·î17Æü¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¤Î¿Íµ¤¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¤¬¥«¡¼¥¯»á°Å»¦¤Ë´Ø¤¹¤ë¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¡×¤ÊÈ¯¸À¤¬¸¶°ø¤Ç¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤«¤é°µÎÏ¤ò¼õ¤±¡¢Ìµ´ü¸ÂµÙ»ß¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡ÊABC¥Ë¥å¡¼¥¹¡¢2025Ç¯9·î18Æü¡Ë¡£
¢£ÂçÅýÎÎ¤Ï¡ÈÊüÁ÷ÌÈµö¤ÎÇíÃ¥¡É¤â¤Û¤Î¤á¤«¤·¤¿
20Ç¯°Ê¾åÂ³¤¤¤¿Ä¹¼÷ÈÖÁÈ¡Ö¥¸¥ß¡¼¡¦¥¥ó¥á¥ë¡¦¥é¥¤¥Ö¡×¤Î»Ê²ñ¼Ô¥¸¥ß¡¼¡¦¥¥ó¥á¥ë»á¤Ï15Æü¡¢¥«¡¼¥¯»á»¦³²»ö·ï¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤Ë´Ø¤·¡¢È¯¿®¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ä¤½¤Î»Ù»ý¼Ô¤é¤òÄËÎõ¤ËÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î½µËö¡¢MAGA¤Î¿Í¡¹¤ÏÍÆµ¿¼Ô¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÃç´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Æµ÷Î¥¤òÃÖ¤¡¢¤³¤Î»ö·ï¤ËÊØ¾è¤·¤ÆÀ¯¼£Åª¤ÊÆÀÅÀ²Ô¤®¤ò¤·¤è¤¦¤ÈÌöµ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡£
¤¹¤ë¤È¤½¤ÎÍâÆü¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤«¤éÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤¿Ï¢Ë®ÄÌ¿®°Ñ°÷²ñ¡ÊFCC¡Ë¤Î¥«¡¼°Ñ°÷Ä¹¤¬ÊÝ¼é·Ï¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¥¥ó¥á¥ë»á¤òÈãÈ½¤·¡¢¡ÖÆ±»á¤ÏÍÆµ¿¼Ô¤Î¥¤¥Ç¥ª¥í¥®¡¼¤ò¸í¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ABC¤Î·ÏÎó¶É¤ÏÈÖÁÈ¤ÎÊüÁ÷¤òÃæ»ß¤¹¤Ù¤¤À¡×¡Ö·ÏÎó¶É¤¬Á¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢º£¸å¡¢FCC¤¬¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡ÊÆ±ABC¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë¡£
¤½¤Î¿ô»þ´Ö¸å¡¢ABC¤È¿Æ²ñ¼Ò¤Î¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¼Ò¡Ê¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡Ë¤ÏÈÖÁÈ¤ÎÌµ´ü¸ÂµÙ»ß¤òÈ¯É½¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢°ìÉô¤«¤é¤Ï¡ÖÀ¯¼£Åª¤Ê°µÎÏ¤Ë¶þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÜ¤ê¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î»þ¡¢¥¤¥®¥ê¥¹Ë¬Ìä¤«¤é¤Îµ¢ÅÓ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÀìÍÑµ¡Æâ¤Ç¡¢¡ÖÊüÁ÷ÌÈµö¤ÎÇíÃ¥¡×¤ò¤Û¤Î¤á¤«¤·¡¢¡ÖÌäÂê¤ÎÊüÁ÷¶É¤Ï»ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°¤¤É¾È½¤äÊóÆ»¤·¤«ÊüÁ÷¤·¤Ê¤¤¡£Èà¤é¤«¤éÌÈµö¤òÇíÃ¥¤¹¤Ù¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÈ½ÃÇ¤ÏFCC¤Î°Ñ°÷Ä¹¤ËÇ¤¤»¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡ÊÆ±ABC¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë¡£
¤·¤«¤·¡¢FCC¤Ë¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬ÉÔ²÷¤Ë»×¤¦¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤À¤±¤ÇÊüÁ÷ÌÈµö¤òÇíÃ¥¤·¤¿¤ê¡¢ÊüÁ÷¶É¤ËÂÐ¤·¤Æ½Ð±é¼Ô¤Î¹ßÈÄ¤ò¶¯À©¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¸¢¸Â¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¤Þ¤µ¤ËFCC¤Î¸¢¸ÂÍðÍÑ¤Ç¤¢¤ê¡¢¸ÀÏÀ¤Î¼«Í³¤Î¿¯³²¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¡ÈÉÔÅ¬ÀÚÈ¯¸À¡É¤ò¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¼¡¡¹¤È²ò¸Û¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¤è¤ë¸ÀÏÀÅýÀ©¤ÎÆ°¤¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÊ¬Ìî¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Í¥Ã¥È¤Ë¤Ï¥«¡¼¥¯»á¤ËÈãÈ½Åª¤Ê°Õ¸«¤âÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ð¥ó¥¹ÉûÂçÅýÎÎ¤Ï¡Ö¤³¤¦¤·¤¿È¯¸À¤ÏÀ©ºÛ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£»¦³²¤ò¾Î¤¨¤ë¼Ô¤¬¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤Î¸Û¤¤¼ç¤ËÊó¹ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤¹¤Ç¤ËÂç¤¬¤«¤ê¤ÊÁÜºº¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·Ù¹ð¤·¤¿¡ÊPBS¥Ë¥å¡¼¥¹¥¢¥ï¡¼¡¢2025Ç¯9·î15Æü¡Ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¯¸¢¤ÎÆ°¤¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤«¡¢À¯ÉÜ¿¦°÷¤«¤é¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢Âç³Ø¶µ¼ø¡¢°ìÈÌ½¾¶È°÷¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¥«¡¼¥¯»á°Å»¦¤ò¤á¤°¤ë¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¡×¤ÊÈ¯¸À¤¬ÍýÍ³¤ÇÄ¨²ü½èÊ¬¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥Ý¥¹¥È»æ¤Î¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¤Î¥«¥ì¥ó¡¦¥¢¥Æ¥£¥¢»á¤Ï¡¢¥«¡¼¥¯»á¤ÎÀ¯¼£Åª¸«²ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹¥¤Þ¤·¤¯¤Ê¤¤µ»ö¤ò½ñ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ²ò¸Û¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹ÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëMSNBC¤ÎÀ¯¼£¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥·¥å¡¼¡¦¥À¥¦¥É»á¤Ï¡¢¡ÖÁþ¤·¤ß¤ËËþ¤Á¤¿¹Í¤¨¤ÏÁþ¤·¤ß¤Î¸ÀÍÕ¤òÀ¸¤ß¡¢¤½¤ì¤¬Áþ¤·¤ß¤Î¹ÔÆ°¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È¡¢¥«¡¼¥¯»á¤Î²áµî¤ÎÈ¯¸À¤¬»¦³²»ö·ï¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¤³¤È¤Ç·ÀÌó¤ò²ò½ü¤µ¤ì¤¿¡£¡ÊÆ±PBS¥Ë¥å¡¼¥¹¥¢¥ï¡¼¡Ë
¢£À¯¼£ÂÐÎ©¤¬¡Ö¸ÀÏÀ¤Î¼«Í³¡×¤ò¤á¤°¤ëÀï¤¤¤Ë
³Ø¼Ô¤â¶¼°Ò¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥µ¥¦¥¹¥«¥í¥é¥¤¥Ê½£¤Î¥¯¥ì¥à¥½¥óÂç³Ø¤Ç¤Ï¡¢¥«¡¼¥¯»á¤Î»¦³²¤Ë´Ø¤¹¤ë¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¡×¤ÊSNSÅê¹Æ¤òÍýÍ³¤Ë¶µ¼ø2¿Í¤È¿¦°÷1¿Í¤¬²ò¸Û¤µ¤ì¤¿¡£
¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢Âç³Ø¥¢¡¼¥Ð¥¤¥ó¹»¤ÎË¡³Ø¶µ¼ø¤ÇÁ´ÊÆÂç³Ø¶µ¼ø¶¨²ñ¡ÊAAUP¡Ë¤Î¸ÜÌäÊÛ¸î»Î¤Ç¤â¤¢¤ë¥ô¥£¡¼¥Ê¡¦¥Ç¥å¥Ð¥ë»á¤Ï¡¢³Ø¼Ô¤Ï·ÀÌó¾å¡¢²ò¸ÛÁ°¤Ë¸·³Ê¤Ê¼êÂ³¤¤ò¼õ¤±¤ë¸¢Íø¤¬¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¡Ö³Ø³°¡×È¯¸À¤òÍýÍ³¤Ë¶µ¼ø¤¬²ò¸Û¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë·üÇ°¤ò¼¨¤¹¡£
¥Ç¥å¥Ð¥ë»á¤Ï¡¢¡ÖÂ¿¤¯¤Î¸ÛÍÑ¼ç¤Ï³ØÌä¤Î¼«Í³¤È·ÀÌó¾å¤ÎµÁÌ³¤òÇË¤ëÊý¤¬¡£ÂçÅýÎÎ¤ä±¦ÇÉ¤Î´óÉÕ¼Ô¤Îµ¡·ù¤òÂ»¤Í¤ë¤è¤ê²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¤³¤ì¤ÏÀ¯¼£Åª·×»»¤Ç¤¢¤ê¡¢Ë¡Åª¤Ê·×»»¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢´í¸±¤Ê¹ÔÆ°¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡Ê±Ñ»æ¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¡¢2025Ç¯9·î21Æü¡Ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö½ÍÀ¶¡×¤ÏÀ¯ÉÜ¿¦°÷¤Ë¤âµÚ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥Ø¥°¥»¥¹¹ñËÉÄ¹´±¤Ï¥«¡¼¥¯»á¤òÈãÈ½¤·¤¿Î¦·³Âçº´¤òÄä¿¦½èÊ¬¤È¤·¡¢¤Þ¤¿¡¢¡ÖÈà¡Ê¥«¡¼¥¯»á¡Ë¤Ï¼«¿È¤ÎÈÖÁÈ¤ÇÁþ°¤È¿Í¼ïº¹ÊÌ¤ò¤Þ¤»¶¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊÃæÎ¬¡ËºÇ½ªÅª¤Ë¿À¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¡¢¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸½¼Â¤Î¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤Î¤À¡×¤ÈSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¿¦°÷¤âÄä¿¦½èÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ËÂÐÎ©¤¬Áý¤¹À¯¼£´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç¡¢¸ÀÏÀ¤Î¼«Í³¤ò¤á¤°¤ë¿·¤¿¤ÊÀï¤¤¤¬·ã¤·¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ö¤³¤ì¤Ï¸¡±Ü¤Ç¤¢¤ê¡¢¸ÀÏÀÅýÀ©¤À¡×
¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¥«¡¼¥¯»á¤ËÈãÈ½Åª¤Ê¿Í¤¿¤Á¤òÈ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆÃÄê¤Î¸«Êý¤ò¶¯Í×¤·¡¢¸ýÉõ¤¸¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¸¢°Ò¼çµÁ¹ñ²È¤¬¸Å¤¯¤«¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸ÀÏÀÅýÀ©¤Î¤ä¤êÊý¤Ç¤¢¤ë¡£
¥«¡¼¥¯»á¤Ï²¿É´Ëü¿Í¤È¤¤¤¦Â¿¤¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ÕÌ£¤Î¤¢¤ëÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¹ñ²È¤¬¤³¤Î¿ÍÊª¤ËÂÐ¤¹¤ëÆÃÄê¤Î¸«Êý¤ò¶¯Í×¤¹¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÀ¯ÉÜ¤Ë¤è¤ë»ÔÌ±¤Î°Õ¸«¤ÎÍÞ°µ¤Ç¤¢¤ê¡¢·ûË¡½¤ÀµÂè1¾ò¤Ç¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÎÆ°¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÌîÅÞÌ±¼çÅÞ¤ÏÈãÈ½¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Ï¢Ë®µÄ²ñ¤Ç¤ÏÌ±¼çÅÞµÄ°÷¤«¤é¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¸¡±Ü¤Ç¤¢¤ê¡¢¸ÀÏÀÅýÀ©¤Ç¤¹¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¤Æ¡¢FCC¤Î¥«¡¼°Ñ°÷Ä¹¤Î¼Ç¤¤ä¸ÀÏÀ¤Î¼«Í³¤Ë´Ø¤¹¤ë¾Ú¸À¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÊÆ±ABC¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ª¥Ð¥Þ¸µÂçÅýÎÎ¤ÏX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¡¢¡Ö¸½ºß¤ÎÀ¯¸¢¤Ïµ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤µ¼Ô¤ä¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤ò¸ýÉõ¤¸¤·¤¿¤ê¡¢²ò¸Û¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢µ¬À©Á¼ÃÖ¤ò¼è¤ë¤ÈÆü¾ïÅª¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ò¶¼Ç÷¤·¡¢¥¥ã¥ó¥»¥ë¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¡ÊÆÃÄê¤ÎÂÐ¾Ý¤òÁ´ÈÝÄê¤¹¤ëÉ÷Ä¬¡Ë¤ò¿·¤¿¤Ê´í¸±¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¢£¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î¿Æ²ñ¼Ò¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡×¤Ë¤â¹³µÄ¤¬»¦Åþ
É½¸½¤Î¼«Í³¤òÍÊ¸î¤¹¤ë¡Ö¸Ä¿Í¤Î¸¢Íø¤ÈÉ½¸½¤Î¤¿¤á¤ÎºâÃÄ¡×¡ÊFIRE¡Ë¤ÎË¡Ì³ÀÕÇ¤¼Ô¡¢¥¦¥£¥ë¡¦¥¯¥ê¡¼¥ê¡¼»á¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡ÖÊÆ¹ñ¤Ë¤Ï¡È¥Þ¥Ã¥«¡¼¥·¡¼»þÂå¡É¡ÊÀÖ¼í¤ê¡Ë¤Ê¤É»ÄÇ°¤Ê°Å¤¤²áµî¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹ñ²È¤¬ÆÃÄê¤Î¹Í¤¨Êý¤òÀµÅö²½¤·¤Æ²¡¤·¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ï´í¸±¤Ç¤¹¡£¥«¡¼¥¯»á¤Ç¤¢¤ìÃ¯¤Ç¤¢¤ì¡¢¸ø¼°¤ËÄê¤Þ¤Ã¤¿¸«²ò¤Ê¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤¿¤Á¤Ï»Ò¤É¤â¤Î»þ¤«¤é¡¢¡È¤³¤Î¹ñ¤Ï¼«Í³¤Î¹ñ¤Ç¤¢¤ë¡É¤È¶µ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡¢»ä¤ÈÆ±Î½¤¿¤Á¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¤³¤Î¼«Í³¤¬ÊÝ¤¿¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡×¡ÊPBS¥Ë¥å¡¼¥¹¥¢¥ï¡¼¡¢2025Ç¯9·î15Æü¡Ë
¥Þ¥Ã¥«¡¼¥·¡¼»þÂå¤È¤Ï1950Ç¯Âå¤Î¶¦»º¼çµÁ¤È¤½¤ÎÆ±Ä´¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢¸½ºß¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢²¼¤Ç¤Î¸ÀÏÀÅýÀ©¤È¤Î¶¦ÄÌÀ¤ò±®¤¤ÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤Ï¤Ï¤¿¤·¤Æ¸ÀÏÀ¤Î¼«Í³¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
ABC¤Ï9·î23Æü¡¢¿Íµ¤¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¤ÎÊüÁ÷¤òºÆ³«¤·¤¿¤¬¡¢¿Æ²ñ¼Ò¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤¬¤½¤Î·èÄê¤Ë»ê¤Ã¤¿Î¢¤Ë¤Ï¸ÀÏÀ¤Î¼«Í³¤òÉ¬»à¤Ç¼é¤í¤¦¤È¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤Î¶¯¤¤¿®Ç°¤È·ã¤·¤¤Æ®¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬À¼¤ò¾å¤²¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤ËÈÖÁÈ¤òºÆ³«¤¹¤ë¤è¤¦°µÎÏ¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
9·î20ÆüÉÕ¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º»æ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÈÖÁÈµÙ»ß¤Î¿ôÆü¸å¡¢¹ç·×40Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎÏ«Æ¯¼Ô¤òÂåÉ½¤¹¤ë¾¯¤Ê¤¯¤È¤â5¤Ä¤Î¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÏ«Æ¯ÁÈ¹ç¤¬¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤ò¸ø¤ËÈóÆñ¤·¤¿¡£µÓËÜ²ÈÁÈ¹ç¤ÏÈÖÁÈµÙ»ß¤ò¡Ö´ë¶È¤ÎÈÜ¶±¤µ¡×¤ÈÈãÈ½¤·¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥Ð¡¼¥Ð¥ó¥¯¤Ë¤¢¤ë¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ËÜ¼Ò¤ÎÀµÌçÁ°¤Ç¹³µÄ±¿Æ°¤òÁÈ¿¥¤·¤¿¡£¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Î¸µCEO¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¢¥¤¥º¥Ê¡¼»á¤âSNS¤Ç°ÛÎã¤ÎÈãÈ½¤òÅ¸³«¤·¤¿¡Ê¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º¡¢2025Ç¯9·î20Æü¡Ë¡£
¢£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡ÈÁÊ¾Ù¡É¤ò¤Û¤Î¤á¤«¤·¤Æ¤¤¤ë
²Ã¤¨¤Æ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤ÏÃøÌ¾¿Í¤ä¸ÜµÒ¤«¤é¤â°µÎÏ¤ò¼õ¤±¤¿¡£ÇÐÍ¥¤Î¥á¥ê¥ë¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥×¤ä¥È¥à¡¦¥Ï¥ó¥¯¥¹¤ò´Þ¤à400¿Í°Ê¾å¤ÎÃøÌ¾¿Í¤¬ÈÖÁÈµÙ»ß¤ò¡Ö¸ÀÏÀ¤Î¼«Í³¤Ë¤È¤Ã¤Æ°Å¹õ¤Î½Ö´Ö¡×¤ÈÈóÆñ¤¹¤ë½ñ´Ê¤Ë½ðÌ¾¤·¤¿¡£Â¾¤Î°ìÉô¤ÎÃøÌ¾¿Í¤Ï¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¹ØÆÉ¤ò²òÌó¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤ê¡¢¡Öº£¸å¡¢Æ±¼Ò¤È»Å»ö¤ò¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¤ê¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËCBS¤Î¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥³¥ë¥Ù¥¢»á¡¢NBC¤Î¥¸¥ß¡¼¡¦¥Õ¥¡¥í¥ó»á¤È¥»¥¹¡¦¥Þ¥¤¥ä¡¼¥º»á¤Ê¤ÉÂ¾¶É¤Î¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¤Î»Ê²ñ¼Ô¤ä½Ð±é¼Ô¤Ê¤É¤â¤³¤¾¤Ã¤Æ¥¥ó¥á¥ë»á¤ò»Ù»ý¤·¤¿¡£¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¤Î¥ï¥ó¥À¡¦¥µ¥¤¥¯¥¹»á¤Ï¡ÖÂçÅýÎÎ¤Ï½¢Ç¤1½µ´Ö¤Ç¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤ä¥¬¥¶ÌäÂê¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢½¢Ç¤1Ç¯ÌÜ¤Ç¸ÀÏÀ¤Î¼«Í³¤ò½ª¤ï¤é¤»¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÈéÆù¤Þ¤¸¤ê¤Ë¥¸¥ç¡¼¥¯¤òÈô¤Ð¤·¤¿¡ÊPBS¥Ë¥å¡¼¥¹¥¢¥ï¡¼¡¢2025Ç¯9·î18Æü¡Ë¡£
¤½¤·¤Æ23Æü¡¢ÈÖÁÈ¤¬ºÆ³«¤·¡¢¥¥ó¥á¥ë»á¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î´ÑµÒ¤ËÁíÎ©¤Á¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï¡ÖÌá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¸ÀÏÀ¤Î¼«Í³¤ò¶¼¤«¤¹Æ°¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÊÆ¹ñÅª¤Ç¤Ê¤¤¡×¤ÈÈãÈ½¤·¡¢¡ÖÂç¤¤ÊÀ¼¤Ç¹³µÄ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¤½¤ì¤«¤é¥¥ó¥á¥ë»á¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ÎÈÖÁÈ¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÈÖÁÈ¤¬ÊüÁ÷¤Ç¤¤ë¹ñ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¡¢Âç¤¤ÊÇï¼ê¤òÍá¤Ó¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÈÖÁÈºÆ³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¯¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎABC¤¬¥¸¥ß¡¼¡¦¥¥ó¥á¥ë¤òÉü¿¦¤µ¤»¤¿¤Ê¤ó¤Æ¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈSNS¤ËÅê¹Æ¤·¡¢Æ±¼Ò¤ËÂÐ¤¹¤ëÁÊ¾Ù¤ò¤Û¤Î¤á¤«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÀï¤¤¤Ï¤Þ¤À»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
ÌðÉô Éð¡Ê¤ä¤Ù¡¦¤¿¤±¤·¡Ë
¹ñºÝ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È
1954年生まれ。滋賀県出身。70年代半ばに渡米し、アームストロング大学で修士号取得。帰国後、ロサンゼルス・タイムズ東京支局記者を経てフリーに。人種差別、銃社会、麻薬などアメリカ深部に潜むテーマを掘り起こす一方、政治・社会問題などを比較文化的に分析し、解決策を探る。著書に『アメリカ白人が少数派になる日』(かもがわ出版)、『大統領を裁く国 アメリカ』(集英社新書)、『アメリカ病』(新潮新書)、『人種差別の帝国』(光文社)、『大麻解禁の真実』(宝島社)、『医療マリファナの奇跡』(亜紀書房)、『日本より幸せなアメリカの下流老人』(朝日新書)、『世界大麻経済戦争』(集英社新書)などがある。
¡Ê¹ñºÝ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È ÌðÉô Éð¡Ë