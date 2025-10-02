¡ÚÆÈ¼«¡Û¡Ö¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ç2Ç¯¤Î¼Â·ºÈ½·è¡×Âîµå¡¦ÌÚ¸¶ÈþÍªÁª¼ê¤ÎÉã¿Æ¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿´í¤¦¤¹¤®¤ëàÁÇ¹Ôá
£±¿³È½·è¤ÏÊ¤¤é¤º
¡ÖÎ©¾ì¤òÍøÍÑ¤·¤¿°¼Á¤ÊÈÈ¹Ô¤È¤¤¤¦É¾²Á¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢ÎÌ·º¤¬½Å¤¹¤®¤ë¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡×
1¿³¤Ç¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿Ä¨Ìò2Ç¯¤Î¼Â·ºÈ½·è¤ÏÊ¤¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¨¡¨¡¡£
9·î19Æü¡¢¼«¿È¤¬¥³¡¼¥Á¤ò¤Ä¤È¤á¤ëÂîµå¥¯¥é¥Ö¤Ç¡¢¶µ¤¨»Ò¤Î¾®³ØÀ¸¤Î½÷»ù¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿ÌÚ¸¶ÇîÀ¸Èï¹ð¡Ê55¡Ë¤Î¹µÁÊ¿³¡£Âçºå¹âºÛ¤Ï1¿³¤Î¿À¸ÍÃÏºÛÌÀÀÐ»ÙÉô¤ÎÈ½·è¤ò»Ù»ý¤·¡¢Èï¹ðÂ¦¤Î¹µÁÊ¤ò´þµÑ¤·¤¿¡£
¡Ö»ö·ï¤Ï¡Ç24Ç¯¤Î7·î²¼½Ü¤«¤é8·î2Æü¤´¤í¤Ëµ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌÚ¸¶Èï¹ð¤ÏÂîµå¥¯¥é¥ÖÆâ¤Ç¾®³ØÀ¸¤Î½÷»ù¤È2¿Í¤¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¡¢²¼Ãå¤ÎÃæ¤Ë¼ê¤òÆþ¤ì¤Æ¿ÈÂÎ¤ò¿¨¤ë¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô²ó¤Î¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èï³²½÷»ù¤ÎÊì¿Æ¤¬¡ØÌ¼¤¬¡¢ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂîµå¥¯¥é¥Ö¤Ç¤ï¤¤¤»¤ÄÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¡Ù¤È·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ç24Ç¯8·î29Æü¤ËÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤Ä¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸åµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÚ¸¶Èï¹ð¤Ï·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤Ç¤Ï¡ØÀäÂÐ¤Ë¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ù¤È¡¢ÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÛÈ½¤Ç¤Ï°ìÅ¾¤·¤Æµ¯ÁÊ»ö¼Â¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ´¹ñ»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
¸¡»¡Â¦¤ÏÄ¨Ìò3Ç¯¤òµá·º¡£¼Â¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î3·î11Æü¤ÎÃÏºÛ¤ÎÈ½·è¤Ç¤ÏÄ¨Ìò2Ç¯¤Î¼Â·ºÈ½·è¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ºÛÈ½´±¤Ï¡Ö¼«¸Ê¤ÎÀÍß¤òËþ¤¿¤¹¤¿¤á¤Ë·«¤êÊÖ¤·ÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤Ö¤Ê¤É¡¢Æ°µ¡¤Ï¿È¾¡¼ê¤Ç¼«¸ÊÃæ¿´Åª¡£»ØÆ³¼Ô¤ÎÎ©¾ì¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢Èï³²¼Ô¤¬¼«Ê¬¤Î°Õ¤Ë±è¤ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÌµ»ë¤¹¤ë¤Ê¤É¿´ÍýÅª°µÎÏ¤ò²Ã¤¨¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÚ¸¶Èï¹ðÂ¦¤Ï¤³¤ÎÈ½·è¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÎÌ·º¤¬ÉÔÅö¤À¤È¤·¤Æ¹µÁÊ¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÆ±¤¸¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿
ÌÚ¸¶Èï¹ð¤Ï¡Ç10Ç¯¤´¤í¤ËÃ¦¥µ¥é¤·¤ÆÊ¼¸Ë¸©ÌÀÀÐ»ÔÆâ¤ËÂîµå¥¯¥é¥Ö¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡£2ÃË2½÷¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ï¤ß¤ÊÁª¼ê¤ä¥³¡¼¥Á¤È¤·¤ÆÂîµå¤Ë·È¤ï¤ëÂîµå°ì²È¡£Ãæ¤Ç¤â¼¡½÷¤ÎÈþÍª¡Ê21¡Ë¤Ï¡Ç19Ç¯¤Ë»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤ÇÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Î·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ë¥ê¥¶¡¼¥Ö¤Ç»²²Ã¤¹¤ë¤Ê¤É¼¡À¤Âå¤Î¥Û¡¼¥×¤À¡£Èà½÷°Ê³°¤Ë¤â¡¢¡ÖÌÚ¸¶¤µ¤ó¤¬¶µ¤¨¤ë»Ò¶¡¤Ï¾å¼ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤ÈÉ¾È½¤Ç»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÉ¾²Á¤Ï¹â¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Î°ìÊý¤ÇÈà¤ÎÆüº¢¤Î¹Ô¾õ¤ËÂÐ¤·¤Æµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤â¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö»î¹ç²ñ¾ì¤Ç¤Ï½÷¤Î»Ò¤òÉ¨¤Î¾å¤ËºÂ¤é¤»¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ä¡¢¤ª¤«¤·¤Êµ÷Î¥´¶¤Ç¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬¤¿¤Ó¤¿¤ÓÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤â±½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î½÷¤Î»Ò¤Ë¤Ï¾ï¤Ë¼«Ê¬¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤È»Ø¼¨¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºÛÈ½¤Ç¤â½Ð¤¿ÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢½÷¤Î»Ò¤¬É¨¤Î¾å¤ËºÂ¤ê¤¿¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¥ì¥Ù¥ë¤Î°ã¤¦³Ê²¼¤Î»Ò¤ÈÎý½¬¤µ¤»¤¿¤ê¡¢Ìµ»ë¤·¤¿¤ê¤·¤ÆÀº¿ÀÅª¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÂîµå´Ø·¸¼Ô¡Ë
º£²ó¤Î»ö·ï°ÊÁ°¤Ë¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÌÚ¸¶Èï¹ð¤Î¹ÔÆ°¤¬²þ¤Þ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¡¢Âîµå¥¯¥é¥Ö¤Ë»Ò¶¡¤òÄÌ¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿ÊÝ¸î¼Ô¤Î1¿Í¤Ï¸ì¤ë¡£
¡Ö²áµî¤Ë¤â½÷»ù¤Ø¤ÎÀ²Ã³²¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èï³²½÷»ù¤Î¿Æ¤ÏÌÚ¸¶Èï¹ð¤Ë¹³µÄ¤·¡¢Âîµå¥¯¥é¥Ö¤Ë¤«¤«¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÌÚ¸¶Èï¹ð¤Î²ÈÂ²¤¿¤Á¤Ë¤â¡¢¸·¤·¤¯ÌÚ¸¶Èï¹ð¤Î¹ÔÆ°¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤Ê¤ÉºÆÈ¯ËÉ»ß¤ò¿½¤·Æþ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢²ÈÂ²¤ÏÌÚ¸¶Èï¹ð¤ËÂÐ¤·¤Æ²¿¤â¸À¤¨¤º¡¢¤½¤Î¸å¤âÈà¤Ï¼«Ê¬¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¾¯½÷¤ò¾ï¤ËÂ¦¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿½÷¤Î»Ò¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î1¿Í¤Ç¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎºÛÈ½¤Ç¤âÌÚ¸¶Èï¹ð¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¼¹¹ÔÍ±Í½¤¬¤Ä¤¤¤Æ¡¢Âîµå¥¯¥é¥Ö¤òºÆ³«¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤Þ¤¿Æ±¤¸¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¼Â·º¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤¿³È½¤òºÆ¤ÓÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿ÌÚ¸¶Èï¹ð¡£º£ÅÙ¤³¤½¤Ï¼«¿È¤Îºá¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢2ÅÙ¤ÈÆ±¤¸²á¤Á¤ò·«¤êÊÖ¤Ê¤¤¤ÈÀÀ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£