【新華社成都5月9日】中国四川省成都市の成都ハイテク産業開発区（成都高新区）にある交子音楽広場でこのほど、国際バスケットボール連盟（FIBA）主催の3人制バスケットボール（3×3）ワールドツアー・成都マスターズおよび女子シリーズが開催され、世界の強豪チームが熱戦を繰り広げた。大会期間は3日間で、出場したのは男子12チーム、女子16チーム。ダンクコンテストも併催された。同広場は市内の主要商業地区に位置しており