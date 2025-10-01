「ねえねが地獄に落ちても…」8歳と4歳姉妹の不穏な口喧嘩→結末が意外で9万いいね「癒された」【ママリ】
この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、くたまる(@chapikof)さんが投稿していたほっこりなエピソードです。8歳と4歳の娘さんたちがケンカをしていたそうなのですが、思わぬ形でのケンカの終結がとても平和で癒やされるものだったそう。そうきたか…！と言いたくなる意外なケンカの結末とは？
兄弟・姉妹のけんかに悩まされている方はいませんか？仲良く過ごしてほしいと思っていても、たびたびいざこざが起きてしまうものですよね。でも、親が思うよりすっきりと仲直りできることも。兄弟・姉妹には特別なきずながあるのかもしれません。くたまる(@chapikof)さんが投稿していたのは8歳と4歳の娘さんのケンカのエピソード。まさかの結末は平和でほっこりとした気持ちにさせてくれるものでした。
こんなに幸せな形でケンカが終結するとは…大人よりもよっぽど心が大人のように思えます。
姉妹ならではのきずな
4歳次女がケンカ中の姉に「ねぇねなんて！じこくに…！」と言いかけ、さすがに地獄に落ちろは言いすぎなので止めようとしたら「ねぇねがじこくにおちても助けてあげないからね！！」と続き、それには長女も思わず笑って「助けてよ～」って言ったら「いいよ～」ってなってケンカが終わった。かわいい。
この投稿に「可愛すぎるやりとりにほっこり」「終わり方が平和すぎて癒されます✨」というコメントがついていました。 目の前で兄弟げんかをされると親としてはつい口を出してしまいそうになりますが、子ども同士はじゃれ合いの延長としてやっていたり、楽しんでやっている場合も。その見極めはとても難しいところですが、まずは見守るという姿勢が大事だなということを実感させられるエピソードでした。
これからも時々ケンカしながらも仲の良い姉妹でいてほしいものですね。
