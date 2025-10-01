＜夫にいじめられる＞「大切な人がツラい思いを」相談⇒先生の反応は…【第5話まんが：息子の気持ち】
僕はユウ、中2です。僕の身近な場所で今、「いじめ」が起こっています。学校での話ではありません。家の中でです。お母さんは子どものころいじめにあった経験があるそうです。それを知りつつお父さんは、気に食わないことがあるたび「だからいじめられるんだ」とお母さんを責めるのです。お母さんはそのたび泣きそうになっていて、僕も妹のニイナもすごく嫌な気持ちになります……。何とかしたいと思った僕は、信頼している学校の先生に相談してみました。
「くれぐれも無理はしないようにね。ユウくんひとりじゃなく、誰かに協力してもらって対応するのもいいかもしれない」僕は先生からの言葉をそのままニイナに伝えました。ニイナも今の状況を何とかしたいと思っていたのです。
お父さんがお決まりのセリフを言ったから、僕たちはすかさず2人で反撃しました。すると翌朝、お父さんはお母さんだけでなく僕たちにも謝ってくれました。アドバイスをくれた先生の言葉が背中を押してくれたと思います。
お父さんに嫌味を言われるたび、つらそうな顔をしていたお母さん。僕もニイナもそれを見ていられなかったし、何とかしたいと思っていました。そこで先生に相談すると、からかいや嫌がらせを止めさせる方法を一緒に考えてくれたのです。その温かい姿勢は、僕に勇気をくれました。
お父さんはまだまだ子どもだと思って見くびっていたのでしょう。僕たちの冷静な言葉は、お父さんにとっては思った以上に効果的だったようです。そして僕たちが動いたことで、お母さんの心にも変化が生まれたような気がします。これからはお父さんが変わってくれるといいよねって、ニイナとも話しているところです。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子
