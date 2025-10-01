この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

動画「買取店の経営者にインタビュー」では、経営者さんが自身の経営スタンスや日本社会への思い、若者へのアドバイスについて赤裸々に語った。76歳で買取店を広尾で経営する経営者さんは、「日本って元気ないなってちょっと思ってるんで、みんなの元気を与えられるような仕事って考えて、なるべく高く買い取って、お金をプレゼントするっていうようなところに来たなと思って」と独自の経営哲学を明かす。取り扱う金額も「大きい時だと300万、500万。切手なんかで1日500円、1000円っていう買取もあります」と幅広い。また、「私は50から100万ぐらいの間で推移はしてますけど、役員報酬ってわかりますか？」と自身の収入にも言及した。



何がきっかけで現在の仕事を始めたのか、という質問には「我々みたいな奇抜な男が引っ張っていくしかない」と自らを称し、日本の活性化に意欲をみせる。将来の夢については「渋谷が非常に好きで、自社ビルを建てたいと思っております。5か年計画で割とリアルに」と語り、その野心をのぞかせた。



さらに、若者に向けては「諦めるな。自分次第だ」とストレートなエールを送り、「明るい未来を見せられるような大人の日本人になれるように頑張ってます」と前向きなメッセージを残した。



最後に貯金額の質問にはユーモラスに「宇宙に預けてるんで、ちょっと覚えてません」と答え、インタビューは和やかな雰囲気で締めくくられた。