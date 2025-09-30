¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥ÈÃµ¤·ÉÔÍ×¡£°ìÅÙ»È¤Ã¤¿¤é¼êÊü¤»¤Ê¤¤¡Ö¥ï¥ó¥¿¥Ã¥×¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡×
¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
¥¡¼¤ò²¡¤¹¤À¤±¤Ç¥¢¥×¥êÁàºî¤ä¥·¥¹¥Æ¥à³ÎÇ§¤Ê¤É¡¢ÆÃÄê¤Îµ¡Ç½¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡×¡£
Æ°²èÇÛ¿®¤äÆ°²èÊÔ½¸¡¢PC¥²¡¼¥à¤Ê¤É¤ò¤¹¤ëºÝ¤ËÌòÎ©¤Ä¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¤¬¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤«¤éÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¦¤¨¡¢µ¡Ç½¤ä·Á¾õ¤Ê¤É¤â¾¦ÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤ì¤òÁª¤ó¤À¤é¤è¤¤¤«ÌÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¥ï¥ó¥¿¥Ã¥×¤Ç¥¢¥×¥êÁàºî¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢ÆÃµö¼èÆÀºÑ¤ß¤Îµ»½Ñ¤ÇÈ¿±þ¤â¥¹¥à¡¼¥º¤ÊElgato¡Ê¥¨¥ë¥¬¥È¡Ë¤Î¡ÖStream Deck Scissor Keys¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥ï¥ó¥¿¥Ã¥×Áàºî¤Çºî¶È¸úÎ¨¥¢¥Ã¥×¡ª
Elgato¤Î¡ÖStream Deck Scissor Keys¡×¤Ï¡¢ÆÃµö¼èÆÀºÑ¤ß¤Îµ»½Ñ¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤¹¡£
¥¡¼¤ò²¡¤¹¤À¤±¤Ç¥¢¥×¥ê¤Îµ¯Æ°¤Ê¤É¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥ÈÁàºî¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢Ê£¿ô¤Îºî¶È¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤È¤¤â¥¹¥à¡¼¥º¡£ÇÛ¿®¼Ô¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Æü¾ïÅª¤ËPC¤ò»È¤¦¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤Ê»þÃ»¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
CPU¤äFPS¤âÉ½¼¨¤Ç¤¤ë15¸Ä¤Î¥¡¼¤Ï¡¢¼«Ê¬¹¥¤ß¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º²ÄÇ½
¥¿¥¯¥¿¥¤¥ë¥¹¥¤¥Ã¥ÁÅëºÜ¤Î15¸Ä¤Î¥¡¼¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¼«Ê¬¹¥¤ß¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¬²ÄÇ½¡£
¥É¥é¥Ã¥°¡õ¥É¥í¥Ã¥×¤ÇÄ¾´¶Åª¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¡¢µ»½ÑÅª¤ÊÃÎ¼±¤ÏÉÔÍ×¤Ê¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¤è¤¯»È¤¦¥¢¥×¥ê¤ä¥Õ¥©¥ë¥À¤ò³ä¤êÅö¤Æ¤¿¤ê¡¢¥ï¥ó¥¿¥Ã¥×¤Ç²ñµÄ¥¢¥×¥ê¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢CPU¤äFPS¤Ê¤É¤ÎPC¾õÂÖ¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÉ½¼¨¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹´ÉÍý¤âÄ¾´¶Åª¤Ë¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£
1/4¥¤¥ó¥Á¤Î¤Í¤¸·ê¤òÇØÌÌ¤ËÀßÃÖ¤·¡¢¼è¤êÉÕ¤±¤â¥·¥ó¥×¥ë
¡ÖStream Deck Scissor Keys¡×ËÜÂÎ¤ÎÇØÌÌ¤Ë¤Ï¡¢1/4¥¤¥ó¥Á¤Î¤Í¤¸·ê¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤ä¥¢¡¼¥à¤Ë´ÊÃ±¤Ë¼è¤êÉÕ¤±²ÄÇ½¡£´ù¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ä»ÈÍÑ¥·¡¼¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼«ºß¤ËÇÛÃÖ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ¥µ¥¤¥º¤Ï118x84x30mm¤È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¡£¥Ç¥¹¥¯¤ò°µÇ÷¤»¤ººî¶È´Ä¶¤ò¥¹¥Þ¡¼¥È¤ËÀ°¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Elgato¤Î¡ÖStream Deck Scissor Keys¡×¤Ï¡¢ºî¶È¸úÎ¨¤ò¾å¤²¤¿¤¤¿Í¤äÇÛ¿®¤ÎÁàºîÀ¤ò¹â¤á¤¿¤¤¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Æü¾ï¤ÎÀ¸»ºÀ¤ò»Ù¤¨¤ë¶¯ÎÏ¤Ê¥Ä¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Image: Amazon.co.jp
¾¦ÉÊ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä»ÅÍÍ¡¢²Á³Ê¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ê¤É¤Ï¼¹É®Åö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£