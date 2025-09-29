日産「“3列6人乗り”ミニバン・オープンカー」が斬新すぎ！ めちゃ楽しそうな“開放的ワンボックス”に「これ本当に欲しい…！」の声も！ 環境にも優しい“超静音”モデル「EVガイド-II」がスゴかった！

日産「“3列6人乗り”ミニバン・オープンカー」が斬新すぎ！

2025年10月30日から11月9日にかけ、国内最大のモーターショー「JAPAN MOBILITY SHOW（ジャパンモビリティショー）2025」が開催されます。

過去のモーターショー同様に、今年もさまざまなコンセプトカーの展示が行われ、来場者の注目を集めることでしょう。

【画像】超カッコイイ！ これが日産「3列ミニバン・オープンカー」です！（8枚）

今回は、1985年に開催の「第26回 東京モーターショー」に日産が出展した斬新なコンセプトカー「EVガイド-II」について改めて振り返ります。

第26回 東京モーターショーは、「走る文化。くるま新世代。」をテーマに、当時の歴代最多となる1032台の車両が公開されました。

ここで日産は、参考出品車15台のうちの一つとして、ミニバンタイプの6人乗りオープンカー「EVガイド-II」を出展。

このEVガイド-IIは、工場視察に訪れる皇族や国賓などのVIP送迎を想定して開発された車両とされていました。

外観をブルーとホワイトで彩ったキャブオーバータイプ形状のモデルですが、なによりも驚くのが、ルーフがすべて取り払われていることです。

座席周辺は、シートの高さほどの低いAピラーと手すりのみを設置していおり、イベントや施設内での使用を前提とした、開放的なデザインが採用されていました。

またシートレイアウトは3列シート構成で、2列目と3列目への乗り込みやすさを考慮し、左中央にドアが装備されていました。

パワーユニットには、7.5kw（約10馬力）の直流直巻モーターを搭載し、最高速度は16km/h、1充電あたりの航続距離は約60kmと公表されています。

ショー展示後、この車両は屋根付きに改造され、実際に日産の工場施設内で長年使用されたという逸話があります。

また、同じ第26回 東京モーターショーでは、このEVガイド-IIの別バージョンとして9人乗りの「EVリゾート」も展示されていました。

こちらは「開放感あふれる1BOX電気自動車」と説明され、バブル景気でゴルフ場などのリゾート施設が活況を呈していた時代背景のもと、高原のリゾートホテルにおける移動車などを想定して開発。

ボディの一部はEVガイド-IIと共通しつつも、EVリゾートには屋根が設けられ、後席は4人がけの快適なロングシートが2つ備えられていました。

これらEVガイド-IIとEVリゾートの2車種は市販化には至りませんでしたが、日産のEV実用化に向けた重要なステップとなり、今では日産はSUVタイプの「アリア」や軽乗用車「サクラ」など、EVラインナップを拡充しています。

しかし、EVガイド-IIから約40年経過した現在も「オープンタイプのミニバン」という斬新なボディ形状を採用した市販車はいまだ存在せず、一部のクルマ好きからは「こういうクルマ本当に欲しいわ〜！」「アイデアはええやん」「この車いいべ…！」「デザインを現代的にしたら通用するね」「オープンSUVを『ムラーノコンバーチブル』で実現した日産ならやってくれるはず」といった期待の声がささやかながら上がっています。

2025年10月に開催される「ジャパンモビリティショー2025」でも、日産がどんな斬新なコンセプトカーを出展してクルマ好きを驚かせてくれるのか、今から期待が高まります。