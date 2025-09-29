この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

片づけライフコーチのパンダみゆき氏が力説「片付けは他人のためじゃない！自分本位でOK」実体験と事例を公開

YouTubeチャンネルで公開された『【見逃し厳禁】片づけのタイプを知って片づけから卒業する』。片づけライフコーチのパンダみゆき氏が、片付けについて悩む多くの人に向けて、その“レベル”や“本当に目指すべき姿”について詳しく解説した。



動画の冒頭でみゆき氏は「片付けは人生そのものです」と断言。さらに「片付けられないと一言で片付けてしまいがちですが、実はそこにはいろんなレベルがあります」と、十人十色の片付けの悩みを受け止める姿勢を強調した。続けて、「あなたは今の自分のレベルもわからずに、闇雲に次から次へと、いろんな片付け法に手を出していませんか？」と視聴者に問いかける場面もあった。



本編では、実際にコーチングをしたクライアントたちのエピソードを紹介。第一のタイプは「買い込みタイプ」。Aさんは生活の不安から日用品などをつい買いすぎてしまい、収納が溢れてしまったと説明。パンダみゆきさんは「収納の問題や動線の悪さを見直し、光や家具の配置を工夫しただけで、一気に見えない恐怖から解放されるケースもある」とアドバイスした。



次に、Bさんの「知識・収納迷子タイプ」を紹介。「何年経っても片付いた感覚にならず、片付けのことが頭から離れない」という相談を受け、「片付けのゴールが他人目線になっているから、自分が満足できなくなっている」と指摘。「本当に必要なのは知識ではなく、まずは自分で自分を認めてあげること」と力強く語った。



三人目は「本当の自分を出せないタイプ」のCさん。表面上は整理整頓されていても、「物にくっついている感情そのものが問題」という独特の悩みに直面したCさんのケースに触れた。「本当の自分の気持ちや“好き”を大切にして選び取ることで、誰のものでもない、自分だけの答えが得られる」と物との対話の重要性を説く場面が印象的だ。



動画の締めくくりとして、「片付けは他人や世間の常識に合わせるものではなく、あなた自身のためにあるものです」と再三強調。「片付けられない家はありません。とっとと、片付けろ」と、視聴者を明るく後押ししながら、片付けからの“卒業”を力強くすすめた。