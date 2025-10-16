この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeCHANNEL「内見ゴリラの珍賃貸」が「【超狭小物件】生活スペース約3畳の"東京で1番狭い"新築物件を内覧してみた。」と題した動画を公開。ゴリラさんと宅建士テラさんが、東京・渋谷区に誕生した究極の狭小物件のレビューに挑んだ。

舞台は新宿から電車で5分ほどの参宮橋。閑静な住宅街に突如現れたのは、ヨーロッパを思わせる白亜の美しい外観の建物。ゴリラさんも思わず「シルバニアファミリー実写版(?)」と表現するほど可愛らしい見た目だが、一転してエントランスは白と黒の大理石調で統一された高級感あふれる空間となっており、そのギャップで二人を驚かせた。

エレベーターなしの階段で4階まで上がると、いよいよ室内に潜入。顔認証付きの最新オートロックを開けた先に広がっていたのは、生活スペース約3畳という衝撃の空間。木製の頑丈な備え付けベッドに腰掛けたゴリラさんは、思わず「牢屋です(?)」「ほぼ牢屋」と絶句した。

しかし、この物件はただ狭いだけではない。テレビやWi-Fiルーター、さらには洗濯機までが備え付けられており、究極のミニマリストであれば即日生活がスタートできるほどの設備が整っている。特に驚きなのが水回りの設計。トイレのすぐ後ろがお風呂場、そしてその隣のスペースに洗濯機が収納されているという、すべての設備を一点に凝縮したかのような驚異のレイアウトが採用されていた。

これにはゴリラさんも、トイレからお風呂へ0.5秒で移動できる「お風呂駆け込みスタイル」と名付けるなど、その独特すぎる動線にツッコミが止まらない様子だった。

新築・好立地・家具家電付きというメリットと、すべてを削ぎ落とした潔いほどのコンパクトさが同居するこの物件。動画の最後には気になる家賃も発表され、利便性を取るか、広さを取るか、視聴者の価値観が試される内容となっている。

関東圏内でお部屋探しをご希望の場合、ゴリラ不動産にご相談ください！
https://gorilla-fudosan.com/

YouTubeの動画内容

01:14

渋谷にそびえる“白い巨塔”!? 謎すぎる建物の正体
03:14

生活3畳…ゴリラ氏も認めた「ほぼ牢屋」な部屋
06:34

トイレから風呂へ0.5秒!?

関連記事

大田区で発見！ド派手すぎる“南国ラテン系物件”の家賃はいかに…？

大田区で発見！ド派手すぎる“南国ラテン系物件”の家賃はいかに…？

 【家賃2万9000円】兵庫の激安物件で「バカ長い」廊下と“変な間取り”に絶句

【家賃2万9000円】兵庫の激安物件で「バカ長い」廊下と“変な間取り”に絶句

 「庶民には理解不能」NYの億万長者しか住めないタワマンに行ってみた

「庶民には理解不能」NYの億万長者しか住めないタワマンに行ってみた
もっと見る

チャンネル情報

内見ゴリラの珍賃貸_icon

内見ゴリラの珍賃貸

YouTube チャンネル登録者数 11.00万人 140 本の動画
"ゴリラが家を見る番組です。 サブチャンネルではマイホーム購入を検討している方に、役立つ動画(？)を投稿しております。 是非チェックしてください。 "
youtube.com/channel/UCVidC_EqsNkEnoIFLvIq1zg YouTube