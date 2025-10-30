この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「独身の元気が出るテレビ」が公開した漫画動画「厚生年金ゼロが貯金2千万円で老後を過ごすとどうなる？」が、フリーランスと会社員の間に横たわる“年金格差”の現実を浮き彫りにしている。



物語の主人公は、30年以上フリーランスのグラフィックデザイナーとして活躍してきた65歳の男性。「貯金も2000万円あるし大丈夫」と老後を楽観視していたが、国民年金の受給額が月額7万円弱であることを知り、現実の厳しさに直面する。さらに決定打となったのが、旧友で元会社員の男性との会話だった。



友人が厚生年金と合わせて月15万円以上を受け取っていると聞き、主人公の男性は「15万!? サラリーマンって結構もらえるんだな…」と愕然。自身の国民年金との差額は月8万円以上、年間では約100万円にも上る。動画では「年金の差って最後でこんなに効いてくるもんなのか」という男性の心の声が、フリーランスが抱える不安を代弁している。



老後の生活に焦りを感じた男性は、新たな事業に手を出すもうまくいかず、貯金は想定を上回るペースで減少。ついには生活費を補うため、単発バイトを始めるまでに追い込まれてしまう。「プライドが邪魔をして弱音を吐けない」姿は、多くの自営業者にとって他人事ではないかもしれない。



動画の最後には、日本の年金制度が国民年金（1階部分）と厚生年金（2階部分）の2階建て構造であることが図解で解説されている。フリーランスのような第1号被保険者でも、国民年金基金やiDeCo、小規模企業共済などを活用すれば、将来の受給額を上乗せできると補足されており、働き方に応じた老後への備えの重要性を訴えかける内容となっている。